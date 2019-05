Sarar çiftine dehşeti yaşatan Moldovalılar için 40 gün gözaltı süresi

Ali Can ZERAY-Sevda DÜKKANCI / HASKOVA, EDİRNE, (DHA) - ESKİŞEHİR'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın evine girip, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra darbedip, kasadan ziynet eşyaları ve yüksek miktarda dövizin çalınmasıyla ilgili kaçarken Bulgaristan'da yakalanan ve Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu 5'i kadın 8 Moldovalı şüpheli hakkında savcılık, 40 gün gözaltında tutulmasını istedi.

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konuta, yüzlerinde maske ve ellerinde silah olan 3 kişi girdi. Sarar çiftinin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayan şüpheliler, darp ettikten sonra kasadan ziynet eşyası ve yüksek miktarda döviz çalarak, olay yerinden kaçtı. Polisin yürüttüğü çalışmada, olayla bağlantılarının bulunduğu belirtilen 8 kişinin, Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptığı tespit edildi. Türkiye'nin Bulgaristan'ı uyarmasının ardından Bulgaristan'a hafif ticari araçla geçiş yapan, 5'ü kadın 8 kişi, Bulgar polisi tarafından takibe alındı. Şüpheliler, Alexander A., Adelina A., Tatina C., Anna D., İvan G., Gheorgh D., Nadeja C. ve Nadejda P., Bulgaristan'ın Dobriç kentine bağlı Kardam Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçiş yapmak isterken, Bulgar polisi tarafından yakalandı. Moldovalı şüpheliler, Türkiye'nin iade talebi üzerine başkent Sofya yakınlarındaki Busmantsi Yabancılar Kapalı Tip Kampı'na konuldu.

Türkiye'nin iade talebi üzerine Interpol'ün haklarında kırmızı bülten çıkardığı şüpheliler, Sofya'da bir süre tutulduktan sonra Edirne'ye 100 kilometre mesafede bulunan Haskova'ya bağlı Lubimets kentindeki Kapalı Tip Sığınmacı Kampı'na nakledildi. Bulgaristan Temyiz Savcılığı, Haskova Bölge Savcılığı'na sevk edilen Moldovalı şüpheliler için gözaltı hallerinin devam etmesi ve kapalı hücrede kalmasına yönelik kararını da Haskova Bölge Mahkemesi'ne iletti.

Bulgaristan Ulusal Savcılık Dairesi'nin 40 gün boyunca gözaltında tutulması istediği şüphelilerle ilgili bu süre içinde Türkiye'den iade talebini içeren ayrıntılı belgelerin gelmesinin bekleneceği belirtildi. Şüphelilerin bu süre içinde de soygunun önemli bir suç olması nedeniyle topluca değil, tek tek mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.