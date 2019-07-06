Sarar çiftinin evindeki soygun

Kadınların, Türkiye'de bir süre çalıştıktan sonra ülkelerine dönmek için diğer şüphelilerin bulunduğu araca bindikleri ve olayla ilgilerinin olmadığı tespit edildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 6 zanlıdan, adli makamlarca serbest bırakılan 4 kadın şüphelinin sınır dışı edilmeleri için yasal işlem başlatıldı.

Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Arikov'un, "Sarar ailesindeki işimden ayrılınca bir daha Eskişehir'e gelmedim. Cep telefonumu erkek kardeşim de kullanıyordu. Bazı görüşmeleri o yapmış olabilir." dediği öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirildiği Arikov'un, kayıtlardaki kişinin kendisi olmadığını iddia ettiği belirtildi.

Polis ekipleri, Sarar çiftinin evlerinde darbedilip çelik kasadan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Aleksandar Arikov'un kardeşinin de olduğu zanlıların kimliklerinin tespit edildiği ve yakalanmaları için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

- Olay

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, mayıs ayında Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.