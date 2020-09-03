Sararan kapıları kar gibi beyaz yapan en etkili yöntemler

Yağlı boya ile boyanmış kapılar zaman içinde sararır.Bunun nedenlerinden biri ev içindeki ışık eksikliğidir. Kapıların sararmasına bir diğer neden ise kalorifer ve sigara dumanıdır. Peteklere yakın olan kapılar, hızlı bir şekilde sararır. Sebebi ise sının oksidasyonu hızlandırmasından kaynaklıdır. Kapıları boyarken akrilik veya solvent bazlı düşük kalitede boya kullanmamaya da özen göstermelisiniz. Malzemeleri kaliteli seçin ve kapıların iyi bir şekilde kurumasına yardımcı olun.

SARARAN KAPILARI KAR BEYAZI YAPMAYA YARAYAN YÖNTEMLER

Çiğ patates: Patatesi ortadan ikiye kesin. Kapının sararan yerlerini patatesin iç kısmıyla ovalayın. 10 dakika sonra kapıyı ahşap yüzey temizleyiciyle silin.

Karbonat ve sirke karışımı: Yarım çay bardağı karbonatı, sirkeli su karışımının içine ekleyin ve karıştırın. Bu karışımla kapıyı fırçalayın. Ardından nemli bir bezle kapıyı durulayın.

Soğan suyu: 4 adet soğanı 2 litre suyun içine koyun ve yumuşayana kadar kaynatın. Soğan suyu hafif ılıdıktan sonra kapıyı bu suyla silin. Ardından deterjanlı suyla tekrar silip kurulayın.



