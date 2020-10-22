Sararan perdeleri kar gibi beyazlatıyor! Soda, şeker ve...

Güneş ışınları, sigara dumanı, hava kirliliği derken perdelerin rengi zamanla solmaya başlar. Rengi değişen perdeler kirli bir görünüm kazanır. Düzenli olarak çamaşır makinesinde yıkasanız bile tüllerin rengi açılmıyorsa kesinlikle bu temizlik püf noktalarını uygulamalısınız.

SİRKE İLE TEMİZLEME

Çamaşır makinesinin deterjan gözüne bir ölçek sirke ekleyin. İlk yıkamadan sonra aradaki farkı göreceksiniz. İlk günkü kadar beyaz olacakları kesin!

SODA İLE TEMİZLEME

Kar gibi beyaz tül ve perdeler için ikinci yöntem ise sodayla temizleme. Bir gün önceden perdeleri kovaya koyun ve kovanın yarısına kadar su doldurun. Su üzerine de 4 bardak maden soda ilave edin. Bir gece boyunca bekletin. Ertesi gün makinede yıkayın.

TOZ ŞEKER İLE TEMİZLEME

Perdeleri çamaşır makinesine yerleştirin. Üzerlerine 3 adet küp şeker veya 2 kaşık toz şeker serpiştirin. Sonrasında makineyi bildiğiniz gibi çalıştırın. Makineden kar gibi beyaz perdeler çıkacak...

BULAŞIK DETERJANI İLE TEMİZLEME

Perdeleri çamaşır makinesine yerleştirdikten sonra tıpkı toz şeker gibi içine bir adet bulaşık tableti koyun. Çamaşır makinesini çalıştırın. Bu işlemi ayda bir kez tekrarlayın.



