Sararan tırnaklar için harika çözümler! Diş macunu, karbonat ve limon ile...

Limon : İster limonu doğrudan tırnaklarınıza uygulayın isterseniz de suyundan faydalanın. Bu yöntem tırnak beyazlatmanın en kolay yollarından biri. Her zaman olmasa da limonu dilimleyerek direkt tırnak üzerinde bekletmek yanma veya acıma hissi oluşturabilir. Bu gibi durumlarda limon suyunu pamuk yardımıyla, tırnak etine temas ettirmeden uygulayabilirsiniz. Limonu yaklaşık 15 dakika tırnaklarınızda bekletmek yeterli olacaktır. Daha sonrasında ise tırnaklarınızı ılık suyla yıkamalı ve nemlendirmelisiniz. Düzenli uygulamadan sonra tırnaklarınızın beyazladığını ve parladığını göreceksiniz.

Bakımlı görünmeyi seven her kadın, sağlıklı ve güçlü görünen tırnaklara sahip olmak ister. Bu nedenle kadınlar için el ve ayak bakımı vazgeçilmez önemdedir. Bakımsız ve sarı tırnaklar çoğu zaman güzelliği gölgeleyen bir unsur olarak değerlendirilir. Evde yapması kolay birkaç basit uygulamayla sararmış tırnaklar beyazlatılabilir. İşte tırnak sararması nı önlemek için yöntemler…

Diş macunu: Diş macunu tırnak beyazlatmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Orta boy kase içinde bir tatlı kaşığı diş macununu ılık suda çözdürün. Ardından tırnaklarınızı 10-15 dakika kadar bu suda bekletin. Eliniz suyun içindeyken özel bir fırça yardımıyla tırnakların fırçalanması işlemin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Karbonat: Karbonat da tıpkı diş macunu gibi tırnakları beyazlatmak için sıklıkla kullanılır. Diş macunu tarifine benzer şekilde karbonatın da suda çözdürülerek 10-15 dakika kadar tırnakların bu su içinde bekletilmesi gerekiyor. Fakat karbonat, tırnakların nem tutmasını engelleyerek kurumasına neden olabilir. Bu sebeple haftada en fazla 2 defa uygulanması önerilir. Aynı zamanda uygulamadan sonra el ve tırnakların mutlaka nemlendirilmesi gerekir.

BUNLAR YETERLİ DEĞİL!

Sağlıklı tırnaklara kavuşmak için sadece bu yöntemleri uygulamak her zaman yeterli olmuyor. Tırnak sararmasının en önemli sebepleri arasında; vitamin eksikliği, tırnakların havasız kalması, sigara kullanımı ve mantar enfeksiyonu gösteriliyor. Bu nedenle tırnak sararmalarını engelleyebilmek için düzenli tırnak bakımının yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da gözden geçirilmesi öneriliyor. Aynı zamanda ojelerin tırnaklarda uzun süre kalmaması gerekiyor. Oje tırnakta en fazla iki gün kalmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir. Temizledikten sonra tırnakların en az 12 saat boyunca hava alması sağlanmalıdır. Havasız kalan tırnaklar uzun vadede sadece sararmayla değil tırnakların güçsüzleşip kırılmasıyla da karşılaşır. Bu sebeple mümkün olduğu kadar tırnakların hava alması sağlanmalıdır. Aldığınız tüm önlemlere rağmen tekrarlayan tırnak sararmaları oluyorsa bir uzmana danışmanız gerekebilir. Doktorunuzun tavsiyesi ve ilaç tedavisiyle tırnak sararmaların önüne geçilebilir.

