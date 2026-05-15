Türkiye’de geliştirildi: Mürekkep balığından güneş kremi yaptılar

Denizden gelen doğal koruma teknolojisi bilim dünyasında heyecan yarattı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi akademisyenlerinin ortak çalışmasıyla, mürekkep balıklarının mürekkep kesesindeki melanin pigmentinden güneş kremi üretildi.

BAİBÜ ve İDÜ akademisyenlerinin birlikte geliştirdiği projeyle mürekkep balıklarının mürekkep kesesindeki melanin pigmenti, nanopartikül hale getirilerek, güneş kremi elde edildi.

BAİBÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Telli ve İDÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Gizem Kaleli Can tarafından geliştirilen güneş kremi kullanıma hazır hale getirilirken, yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Güneş kremi, melanin pigmentinin yerli imkanlarla üretilmesiyle çok daha düşük fiyatlara satılacak. Ürünün piyasaya sürülmesi için Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından incelendi. Ürün resmi olarak kayıt altına alındı ve satış izni çıktı.

"TÜBİTAK DESTEĞİYLE GELİŞTİRDİK"

Projenin TÜBİTAK desteği aldığını belirten Doç. Dr. Murat Telli, “Güneş kremi geliştirdik TÜBİTAK desteğiyle. Bu güneş kreminin özelliği, içerisindeki etken maddelerin yani güneşten koruyan maddelerin, doğadan izole edilmesi. Nereden izole ettik bunu? Mürekkep balıklarının içerisinde bulunan melanin pigmentinden izole ettik. Herhangi bir toksik etkisi olmayan, tamamen doğal bir pigment. Bu pigmentle birlikte aynı zamanda mikroalglerden elde ettiğimiz, yüksek antioksidan değere sahip bir başka antioksidan pigmenti alıp bu iki pigmenti birbirlerine kombine ettik. Bu güneş kremimizin ana etken maddesi oldu” dedi.

"ULUSLARARASI PAZARLARA SUNULACAK BİR ÜRÜN ELDE ETTİK"

Sürecin yorucu geçtiğini belirten Doç. Dr. Telli, “Bu proje sayesinde biz bir akademik fikrin önce bir prototipe, daha sonra da ticari bir ürüne dönüşmesi serüvenini yaşadık beraber. Bunda çalışan bir ekip olarak çalıştık, öğrencilerimiz ve diğer hoca arkadaşımızla birlikte. Bugün artık piyasada, internette satılacak, uluslararası pazarlara sunulacak bir ürün elde ettik. Çok güzel bir süreçti. Yorucuydu ama çok mutlu anlarımız oldu, zorluklar yaşadık ama halletmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Ürünün kullanıma hazır olduğunu ve 2 hafta içerisinde satışa başlayacağını söyleyen Doç. Dr. Telli, “Ürün kullanıma hazır, şu anda üretimi bitti aslında. Sağlık Bakanlığı izni çıktı. Logo tasarımları hepsi yapıldı, tescili alındı. Uluslararası patent başvurusu yapıldı. İlk inceleme aşamasını geçti, inovasyon açısından uygun bulundu. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde web sitesi de bitmiş olacak, hatta bu hafta bitecek. 2 hafta sonra siparişinizi verebilirsiniz” diye konuştu.

"DÜŞÜK FİYATA SATABİLİYORUZ"

Doç. Dr. Telli, yerli melanin pigmentiyle maliyetleri düşürdüklerini aktararak, şunları söyledi:“Bir piyasa araştırması yaptığımızda, melaninin kilosunun yaklaşık 5-6 bin avro civarında olabildiğini ve oldukça da kaliteli olanların piyasada daha yüksek fiyatlarda satılabildiğini gördük. Biz zaten melaninin bütün analizlerini yapmıştık ve oldukça yüksek kalitede bir melanin pigmentimiz var, nanopartikül haline getirilmiş hali. Eğer bunu dışarıdan satın almaya kalkmış olsaydık, bizim mürekkep balığından yaptığımız güneş kreminin fiyatı belki de 200-300 avro olması gerekecekken, kendimiz yerli imkanlarla nanopartikül yapabildiğimiz için oldukça düşük bir fiyata satabiliyoruz."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

