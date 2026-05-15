Ukraynalı şifacıdan defne yaprağı yakın çağrısı!

Ukraynalı şifacı olarak tanınan molfar Maksym Gordeev’e göre mutfaklarda sık kullanılan defne yaprağı, sadece bir baharat değil; aynı zamanda yaşam enerjisini etkileyen güçlü bir sembol olarak görülüyor.

"EVİN ATMOSFERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Maksym Gordeev, defne yaprağının yakılmasıyla birlikte negatif enerjinin dağıldığını,

maddi akışın yeniden canlandığın ve kişinin hayatına doğru insanların çekilebildiğini öne sürüyor. Şifacıya göre bu ritüel, özellikle son dönemde kendini yorgun, şanssız veya enerjisi düşmüş hisseden kişiler arasında yoğun ilgi görüyor.

RİTÜEL NASIL UYGULANIR?

Gordeev, uygulamanın etkili olması için belirli kurallara uyulması gerektiğini belirtiyor. Ritüel şu şekilde uygulanıyor:

Her gece bir adet defne yaprağı kullanılıyor.

Yaprağın üzerine kişinin kendi adı yazılıyor.

Daha sonra yaprak yakılıyor.

Küller pencere dışına savruluyor.

Bu işlemin tam 7 gece boyunca ara verilmeden sürdürülmesi gerektiği ifade ediliyor.

"BİR GÜN BİLE AKSARSA BAŞA DÖNÜLMELİ"

Gordeev’e göre ritüelin en önemli kısmı süreklilik. Şifacı, uygulamanın tek bir gece bile atlanmaması gerektiğini, aksi halde enerjisel döngünün bozulacağını

ve sürecin yeniden başlaması gerektiğini iddia ediyor.

Molfar geleneğinde 7 sayısının “tamamlanma” ve “arınma” anlamı taşıdığı belirtiliyor. Gordeev, yedi günlük sürecin çakraların temizlenmesi, enerjinin dengelenmesi

ve ruhsal yenilenmenin tamamlanması için gerekli olduğunu savunuyor.

Her ne kadar bu uygulamanın bilimsel bir dayanağı bulunmasa da, ritüel sosyal medyada “enerji temizliği” başlığı altında milyonlarca kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor.