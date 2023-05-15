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Sararmış çamaşırlarınızı ilk günkü gibi bembeyaz yapacak doğal karışım

15.05.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sararmış çamaşırlar kıyafetlerde en istenmeyen durumlar arasında bulunuyor. Bakımsız ve pis görünüme sebep olan sararmış çamaşırları beyazlatmak için ne yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Sararmış çamaşırları anında beyazlatan doğal karışımın etkileri görenleri şaşırtıyor.

Sararmış çamaşırlarınızı ilk günkü gibi bembeyaz yapacak doğal karışım

Çamaşırlarınızın ilk günkü gibi beyaz olmasını istiyorsanız doğru yıkama şartlarına dikkat etmek gerekiyor. Grileşen ve sararan çamaşırlar nasıl beyazlar merak ediyorsanız bunun çözümü için temizlik malzemesi almanıza gerek yok. Her evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız karışımla çamaşırlarınızı ilk günkü beyazlığına kavuşturabilirsiniz.

SARARMIŞ ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATAN KARIŞIM

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Çamaşır deterjanı, limon, tuz ve su, ana malzemelerimiz. 2 litre suyu kaynatın. 3 limonun suyunu sıkın. Kaynayan suya 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Limon suyu ve çamaşır deterjanını da ekleyin ve kıyafetinizi yaklaşık 40 dakika bu karışımda bekletin ve sonra yıkayın.


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