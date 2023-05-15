Sararmış çamaşırlarınızı ilk günkü gibi bembeyaz yapacak doğal karışım

Çamaşırlarınızın ilk günkü gibi beyaz olmasını istiyorsanız doğru yıkama şartlarına dikkat etmek gerekiyor. Grileşen ve sararan çamaşırlar nasıl beyazlar merak ediyorsanız bunun çözümü için temizlik malzemesi almanıza gerek yok. Her evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız karışımla çamaşırlarınızı ilk günkü beyazlığına kavuşturabilirsiniz.

SARARMIŞ ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATAN KARIŞIM

Çamaşır deterjanı, limon, tuz ve su, ana malzemelerimiz. 2 litre suyu kaynatın. 3 limonun suyunu sıkın. Kaynayan suya 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Limon suyu ve çamaşır deterjanını da ekleyin ve kıyafetinizi yaklaşık 40 dakika bu karışımda bekletin ve sonra yıkayın.



