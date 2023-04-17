Sararmış perdeleri kar gibi bembeyaz yapıyor! Deterjana gerek yok çözümü mutfakta

Perdeleri ne kadar yıkasam da sararmalarını gideremiyorum diyorsanız evde bulunan temel bir malzeme ile perde beyazlatma yöntemini denememişsiniz demektir. Profesyonel temizlik uzmanlarının ve temizliğe bağımı ev hanımlarının ortak sırrı olan sararmış perdeleri beyazlatma yöntemi ile kar gibi bembeyaz perdelere sahip olabilirsiniz.

SARARMIŞ PERDELERİ BEYAZLATMAK İÇİN

KÜP ŞEKER

Perdelerinizi yıkarken çok az bir deterjanın yanı sıra perdelerinizin arasında 2-3 adet küp şeker ya da yıkama gözüne 1 kaşık toz şeker ve az miktarda karbonat ekleyerek perdelerinizde bulunan leke ve gri renkten kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Perdeleriniz ilk günkü beyazlığına kavuşacağı gibi evinizin kasveti de ortadan kalkacak ve ferah bir görünüm yakalamış olacaksınız.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

Tül perdelerinizi beyazlatmak için şeker veya karbonat dışındaki bir diğer teknik ise onları bulaşık makinesi tableti ile yıkamaktır. Bunu yapmak için öncelikli olarak makinenizi her zamanki tül perde yıkama derecesine ayarlamanız gerekmektedir. Bunun ardından perdeleriniz ile birlikte bulaşık makinesi tabletini perdelerin arasına atarak perdelerinizi gönül rahatlığı ile yıkayabilir ve harika bir sonuç yakalayabilirsiniz.

SİRKE

Şeker, karbonat ve tablet temizliğine ek olarak perdelerinizi sirke ile yıkayarak da beyazlatabilirsiniz. Şunu söylemek gerekir ki sirke en doğal temizlik yöntemlerinden biri olmakla birlikte lekelere karşı etkili dezenfektan özelliğine de sahiptir. Perdelerinizi yıkarken deterjan gözüne bir miktar sirke koyarak, perdelerinizi harika beyazlıklarına kavuşturabilirsiniz.

