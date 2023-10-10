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    4. Sararmış tuvalet taşlarınız anında beyazlayacak! Tuvalet taşınızı beyazlatmak için bunu mutlaka deneyin

    Sararmış tuvalet taşlarınız anında beyazlayacak! Tuvalet taşınızı beyazlatmak için bunu mutlaka deneyin

    10.10.2023 15:10 | Son Güncelleme:
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    Ev hanımlarının korkulu rüyalarından biri de tuvalet taşlarındaki sararmalardır. Tuvaleti temizlemenize rağmen sararmış tuvalet taşlarının beyazlamamasından şikayetçiyseniz bu yöntemi muhakkak denemeniz gerekiyor. Sararmış tuvalet taşlarınızı anında beyazlatacak o etkili yöntemi sizler için derledik..

    Tuvalet taşları zaman içerisinde sararak istenmeyen bir görüntüye sahip olabiliyor. Sararmış tuvalet taşlarını beyazlatmak için çeşitli kimyasal ürünler kullanılsa da bu ürünler sağlığa karşı oldukça zararlı. Evde bulunan malzemeler ile tuvalet taşlarını beyazlatmak mümkün. Tuvalet taşlarınızı anında beyazlatacak o etkili yönteme haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

    KARBONAT VE BEYAZ SİRKE

    KARBONAT VE BEYAZ SİRKE

    Karbonat ve beyaz sirke, popüler çevre dostu ev temizleyicileri olarak bilinmektedir. Klozet kapağınızı temizlemek için yapmanız gereken tek şey, eşit miktarda karbonat ve damıtılmış beyaz sirkeden oluşan bir macun yapmaktır.

    Macunu klozet kapağına uygulayın ve 10 ile 30 dakika arasında bekletin. Lekeleri ovun, ardından klozet kapağını temiz, ılık suya batırılmış bir bezle silin. Herhangi bir leke kalırsa, işlemi tekrarlamanız yeterli olacaktır. Bitirmek için klozet kapağını iyice kurulayın.

    LİMON

    LİMON SUYU

    Klozet temizlerken diğer bir doğal yöntem ise limon suyu kullanmak. Limonun asidik özelliği sayesinde kireç lekeleri ve sararmış görüntü yok edilebiliyor.

    Limonun daha etkili olabilmesi için tuz veya karbonat ile birlikte kullanabilirsiniz. Limon ile temizlik yaparak hem tuvaletinizin tertemiz olmasını hem de güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.


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