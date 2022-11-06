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Sararmış yastık kılıflarını bembeyaz yapacak! Yeni alınmış gibi olacak

06.11.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku sırasında terlemek, ağız suyunun akması, yağlı saç gibi nedenler yastıkların kolayca pislenmesine yol açıyor. Bembeyaz yastık kılıfları zamanla sararıp kötü bir görünüme neden olabiliyor. Birçok ev hanımı sararmış yastık kılıfı nasıl temizlenir? Sararan yastık kılıfları nasıl beyazlatılır? diye düşünüyor. İşte yastıklarınızı kar gibi bembeyaz yapmanın kolay yolu...

Sararmış yastık kılıflarını bembeyaz yapacak! Yeni alınmış gibi olacak

Sararmış yastıklarınızı yıkamanıza rağmen üzerindeki lekelerin çıkmamasından şikayetçi misiniz? Bu durum birçok kişinin ortak sorunları arasında bulunuyor. Yastık kılıfının içine işleyen ter, yağ, tükürük gibi etkenler yastık kılıfının sararmasına neden oluyor. Sararmış yastık kılıflarını beyazlatmak için aşağıdaki yöntemi kesinlikle denemelisiniz. Bu yöntem sadece elyaf yastıklar için kullanılmalıdır. Diğer yastıklara zarar verebilir.

SARARMIŞ YASTIK KILIFLARI NASIL BEYAZLATILIR?

Malzemeler

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  • 1/2 su bardağı sirke
  • 1 su bardağı oksijenli su (Eczanelerden temin edebilirsiniz.)
  • 1/2 su bardağı boraks
  • 1/2 su bardağı çamaşır deterjanı (Evde her zaman kullandığınız deterjanı kullanabilirsiniz.)

NASIL UYGULANIR?

Yastığınızın sığabileceği bir büyüklükte leğen hazırlayın. Leğenin içine sirkeyi ve oksijenli suyu aktarın. Ardından leğene yastığı koyduğunuzda taşmayacak miktarda su koyun ve malzemeleri güzelce karıştırıp yastığı bu karışıma bastırın. Yastığı bu şekilde en az 2-3 saat bekletin. Yastığın tüm lekeli bölgelerinin suyu çektiğinden emin olun.

Bu süre içinde oksijenli su beyazlatıcı etkisiyle, sirke de yine doğal bir dezenfektan olarak iş görecek ve yastıktaki lekelerin bir kısmının çıkmasını bir kısmının da yumuşamasını sağlayacaktır.

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Ardından yastığı leğendeki suyun içinden çıkarıp güzelce suyunu düzdürün ve çamaşır makinesine aktarın. Çamaşır makinesinin deterjan gözüne hem deterjanı hem de boraksı koyun. (Eğer bu ölçüler fazla gelirse aynı oranda deterjanı ve boraksı azaltarak da kullanabilirsiniz.) Çamaşır makinenizi ön yıkamalı uzun bir programda çalıştırın ve yastığı yıkamaya bırakın.

Son olarak çamaşır makinesinden pırıl pırıl çıkacak olan yastığınızı güzelce kurutmayı unutmayın

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