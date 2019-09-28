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Saraybosna Helal Fuarı'nda ödüller verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Saraybosna'da bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda en başarılı katılımcılara ödül takdim edildi - Fuarda, Avrupa'da helal sanayinin gelişimine katkı sağladığı gerekçesiyle İstanbul Ticaret Odasına (İTO) özel katkı ödülü verildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve 36 ülkeden 100'den fazla katılımcıyı bir araya getiren Saraybosna Helal Fuarı'nda en başarılı katılımcılara ödül takdim edildi.

Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu fuarın üçüncü gününde Skenderija Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, helal sanayinin gelişimine katkıda bulunan kurum ve şirketlere ödüller verildi.

"Helal Sanayinin Küresel Gelişimine Katkı Ödülü" Malezya merkezli GISB Holding'e verilirken, "Avrupa'da Helal Sanayinin Gelişimine Katkı Ödülü"ne ise Bosna Hersek merkezli AS Holding layık görüldü.

"Helal Ürünlerin Geliştirilmesine Katkı Ödülü" Hırvatistan merkezli Kras şirketine takdim edilirken, "En İyi Stant Ödülü" ise yine Bosna Hersek merkezli MBA Centar şirketine verildi.

"Avrupa Helal Piyasasına Katkı Ödülü"nü Almanya merkezli Meggle Şirketi'nin aldığı fuarın organizatörleri tarafından, Avrupa'da helal sanayinin gelişimine katkı sağladığı gerekçesiyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) da özel katkı ödülüne layık görüldü.

İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliğinin desteğiyle 26 Eylül'de kapılarını açan fuar, helal sanayi tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirdi.

Bölgedeki iş fırsatlarını değerlendirme ve helal ürün pazarı hakkında bir bilinçlendirme platformu oluşturmayı amaçlayan fuar kapsamında, katılımcılar helal ürünlerini sergileme fırsatı buldu.

Çeşitli tanıtımlar ve panellerin de düzenlendiği fuara, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de olmak üzere 36 ülkeden 100'ün üzerinde firma katıldı.

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