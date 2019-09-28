Saraybosna Helal Fuarı'nda ödüller verildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve 36 ülkeden 100'den fazla katılımcıyı bir araya getiren Saraybosna Helal Fuarı'nda en başarılı katılımcılara ödül takdim edildi.

Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu fuarın üçüncü gününde Skenderija Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, helal sanayinin gelişimine katkıda bulunan kurum ve şirketlere ödüller verildi.

"Helal Sanayinin Küresel Gelişimine Katkı Ödülü" Malezya merkezli GISB Holding'e verilirken, "Avrupa'da Helal Sanayinin Gelişimine Katkı Ödülü"ne ise Bosna Hersek merkezli AS Holding layık görüldü.

"Helal Ürünlerin Geliştirilmesine Katkı Ödülü" Hırvatistan merkezli Kras şirketine takdim edilirken, "En İyi Stant Ödülü" ise yine Bosna Hersek merkezli MBA Centar şirketine verildi.

"Avrupa Helal Piyasasına Katkı Ödülü"nü Almanya merkezli Meggle Şirketi'nin aldığı fuarın organizatörleri tarafından, Avrupa'da helal sanayinin gelişimine katkı sağladığı gerekçesiyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) da özel katkı ödülüne layık görüldü.