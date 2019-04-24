Saraybosna'da Sağlık Turizmi Fuarı başladı

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin hemen her alanda en üst düzeyde seyrettiğini belirterek "Bu alanlardan her iki ülkeyi de ilgilendiren ve belki en önemlilerinden biri de sağlık. Sağlıkla ilgili iş birliği bakımından da bugünkü organizasyon önemli bir fırsat sunacak." dedi.

Çalto, "Artık hastaneler, sağlık kuruluşları ve özellikle sağlık turizmi yapmak isteyen firmaların, medikal cihazlar değil, kapıdan girenlerin sadece sağlık turizmiyle ilgilenmelerini istedikleri için biz konsepti sadece sağlık turizmi üzerine kurduk." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Saraybosna'da ilk kez düzenledikleri fuarın gelecek yıl da yapılacağını aktaran Çalto, "Umarım hastanelerimiz burada iyi işler yapar. Bosna Hersek ve Türkiye'nin sağlık köprüsünde bir gıdım katkımız olursa bizler çok mutlu olacağız." dedi.

Acıbadem, Koç Üniversitesi, Memorial ve Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nin Bosna Hersek'te faaliyet gösterdiğini anımsatan Çalto, "Firmalarımızın buradaki amacı, buradan Türkiye'ye hasta transferi sağlamak ya da burada yatırımlar yapmak." diye konuştu.

- "Kendimizi anlatmak için buradayız"

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Talas da fuarın organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yıllar içerisinde tecrübelerimiz ve yaptıklarımız meyvelerini veriyor. Onun için de kendimizi anlatmak ve kurumlarımızı temsil etmek için buradayız." ifadesini kullandı.