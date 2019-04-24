SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Sağlık Turizmi Fuarı başladı.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığının destekleriyle düzenlenen fuara Türkiye'den de 15 sağlık kuruluşunun temsilcileri katılıyor.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin hemen her alanda en üst düzeyde seyrettiğini belirterek "Bu alanlardan her iki ülkeyi de ilgilendiren ve belki en önemlilerinden biri de sağlık. Sağlıkla ilgili iş birliği bakımından da bugünkü organizasyon önemli bir fırsat sunacak." dedi.
Koç, Türkiye'nin sağlık alanında son dönemde sağladığı gelişmeler ve sunduğu hizmetlerle dünya sıralamalarında en üst düzeyde yer aldığını vurguladı.
Türkiye ile Bosna Hersek arasında sağlık alanındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlayan fuarın organizatörü GoFair Turkey Proje Direktörü Sercan Çalto da yaklaşık 10 yıldır farklı ülkelerde çeşitli sağlık turizmi organizasyonları yaptıklarını anlattı.
Çalto, "Artık hastaneler, sağlık kuruluşları ve özellikle sağlık turizmi yapmak isteyen firmaların, medikal cihazlar değil, kapıdan girenlerin sadece sağlık turizmiyle ilgilenmelerini istedikleri için biz konsepti sadece sağlık turizmi üzerine kurduk." ifadelerini kullandı.
Bu yıl Saraybosna'da ilk kez düzenledikleri fuarın gelecek yıl da yapılacağını aktaran Çalto, "Umarım hastanelerimiz burada iyi işler yapar. Bosna Hersek ve Türkiye'nin sağlık köprüsünde bir gıdım katkımız olursa bizler çok mutlu olacağız." dedi.
Acıbadem, Koç Üniversitesi, Memorial ve Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nin Bosna Hersek'te faaliyet gösterdiğini anımsatan Çalto, "Firmalarımızın buradaki amacı, buradan Türkiye'ye hasta transferi sağlamak ya da burada yatırımlar yapmak." diye konuştu.
- "Kendimizi anlatmak için buradayız"
Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cem Talas da fuarın organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yıllar içerisinde tecrübelerimiz ve yaptıklarımız meyvelerini veriyor. Onun için de kendimizi anlatmak ve kurumlarımızı temsil etmek için buradayız." ifadesini kullandı.
Acıbadem Grubu Uluslararası Pazarlama Bölümü Yetkilisi Ece Kavurga da kurum olarak Bosna Hersek'te tanındıklarını belirterek fuarı ziyaret edenlerin de İstanbul'da tedavi olmak amacıyla kendilerinden bilgi aldıklarını anlattı.
26 Nisan'a kadar sürecek fuara Türkiye'den ayrıca Elser Sağlık Turizmi Hizmetleri ve Danışmanlığı, Batıgöz Sağlık Grubu, Bilim Özel Sağlık Hizmetleri, Dünyagöz Hastaneler Grubu, Güven Sağlık Grubu, Başarı Hastanesi, Lokman Hekim Sağlık Grubu, Özel Medicabil Hastanesi, Medicana Sağlık Grubu, NP İstanbul Beyin Hastanesi, Remed Assistance, Koç ve Yeditepe Üniversitesi de katılıyor.
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