HABER

Saraybosna'daki Türk öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan broşür dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Saraybosna'daki Türk öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nı anlatan broşür dağıttı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme broşürü dağıttı.

Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından 2004'te kurulan söz konusu üniversitede eğitim gören Türk öğrenciler, devam eden harekata ilişkin Saraybosnalıları bilgilendirdi.

Başkent Saraybosna'daki Başçarşı Meydanı'nda İngilizce bilgilendirme broşürü dağıtan öğrencilerden Ertuğrul Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türk askerini yalnız bırakmamak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Sosyal medyada Türk askerinin Suriye'ye toprağını genişletmek için girdiğini yazmışlar. Biz de buna tepki olarak broşür hazırladık." dedi.

Türkiye'nin Suriye'de siyasi birliğin devamı ve mazlumlara yardım etmek amacıyla harekat başlattığını belirten Yılmaz, Saraybosna'da yaklaşık bin broşür dağıtacaklarını ifade etti.

Yine ezber bozdu! Altından daha kıymetliYine ezber bozdu! Altından daha kıymetli
Periler kayıpsız geçtiPeriler kayıpsız geçti
Türkiye’nin beşinci yüz naklini geçiren Recep Sert Bilecik’te gözaltına alındıTürkiye’nin beşinci yüz naklini geçiren Recep Sert Bilecik’te gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı destek IUS Saraybosna

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: YPG'den Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Eski eşinin satırlı saldırısına uğramıştı! Yaşam savaşı veriyor

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Pendik'te feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Feci kaza! Otobüs durağına böyle daldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.