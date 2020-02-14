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Sarayda 'Megxit' katliamı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 12:07 | Son Güncelleme

Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından, onlar için çalışan 15 kişinin işine son verildi. İşten çıkarma olayı İngiliz bulvar basınında ‘Megxit katliamı’ olarak duyuruldu.

Sarayda 'Megxit' katliamı!

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra hayatlarını Kanada-İngiltere arasında sürdürmeye karar vermişti.

‘Megxit’ olarak adlandırılan ayrılık kararı sonrası Buckingham Sarayı’ndaki ofisleri kapatılırken, Prens Harry ve Meghan Markle için çalışan 15 kişinin işine de son verildiği ortaya çıktı. İşine son verilenler arasında özel sekreter Fiona Mcilwham, iletişim şefi Sara Latham, iletişim asistanları sekreteri Marnie Gaffney yer alıyor. Bazı çalışanların diğer kraliyet üyeleri için çalışmaya devam edecekleri öne sürüldü.

Çoğunluğu danışman kadrosundan olan isimlerin işten çıkarılması, İngiliz basınında çiftin bir daha ülkeye adım atmayacağı yönündeki en kuvvetli işaret olarak yorumlandı. Olay, İngiliz bulvar gazetelerinde ‘Megxit katliamı’ olarak duyuruldu.

Konuyla ilgili İngiliz basınına konuşan çifte yakın bir kaynak, “Görevleri bırakma kararının ardından Buckingham Sarayı’ndaki ofise artık ihtiyaç duyulmuyordu. Detaylar tam olarak netleştirilmiş değil. Yeni bir organizasyon üzerinde çalışılıyor ancak bazı kayıplar olacaktır” dedi.

Ailedeki unvanlarından vaçgeçen Prens Harry ve Meghan Markle umduklarının aksine yeni hayatlarında daha fazla ilgi çekseler de Kanada’nın Vancouver bölgesinde dokuz aylık oğulları Archie ile birlikte sakin bir hayat yaşıyor.

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