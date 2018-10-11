Sarhoş kadın arkadaşının kulağını ısırarak kopardı!

27 yaşındaki Victoria Burgess arkadaşı Jenna Edwards'la alkol aldıktan sonra kavgaya tutuştu.
Yerde yuvarlanan iki kadından bir çocuk annesi olan Burgess arkadaşının kulağını ısırdı!
Bu sırada can havliyle kulağını arkadaşından kurtarmaya çalışan Edwards'ı kebap salonu çalışanları araya girerek kurtardı.
Victoria Burgess ve Jenna Edwards 4 yıldır yakın arkadaştı!
KULAĞININ YARISI SALDIRGANIN AĞZINDA KALDI
Ancak acı gerçek saniyeler sonra ortaya çıktı. Zira görüntülerde Burgess ayağa kalktıktan sonra arkadaşının kulağının parçasını ağzından tükürerek çıkardığı görülüyor.
Olay sonrası fotoğraflarda ise Edwards'ın kulağının yarısının olmadığı görülüyor.
Polisin olay yerine intikali ile saldırgan kadın tutuklanıyor. Ardından gelen bilgilere göre saldırgan Burgess 4 buçuk yıl hapis cezası alıyor.
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