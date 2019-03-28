HABER

Sarı yeleklilere Toulouse'da gösteri yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 20:09 | Son Güncelleme

Sarı yeleklilere Toulouse'da gösteri yasağı

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yeleklilerin cumartesi Toulouse kentinin merkezinde yapmaya planladığı gösterinin yasaklandığı bildirildi.

Haute-Garonne Valiliğinden yapılan açıklamada, sarı yeleklilerin cumartesi Toulouse'un Capitole Meydanı'ndan yapmayı planladığı eylemin 12.00-21.00 saatlerinde yasaklandığı belirtildi.

Sarı yeleklilerin geçen hafta da Toulouse'un aynı meydanda gösteri yapmasına izin verilmemişti. Bazı eylemciler yasağa rağmen meydanda kısa süre eylem yapmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin cumartesi Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlemek istedikleri gösteriyi yasakladığını bildirmişti.

Sarı yelekliler, 16 Mart'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını da ateşe vermişti.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

- Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'de gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu, Balıkesir'de gençlerle buluştu
"Dünyanın geleceğinde Türkiye var""Dünyanın geleceğinde Türkiye var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Sarı yelekliler Toulouse

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Devlet Bahçeli: Yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

'Saldırıya karşı bir adımdı ve son verildi'

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Malatya'da art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Art arda meydana gelen depremler için kritik açıklama

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.