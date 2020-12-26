Sarıgöl’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerde 7 kişi üzerinde ve araçlarda 13 gram kristal uyuşturucu, 15 gram da esrar maddesi ele geçirdi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 7/24 görev yapan asayiş ekipleri gece devriye görevlerini icra ederken şüpheli araçlarda yaptıkları aramalarda 7 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile birlikte gözlem altına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri ilçenin huzur ve güveni için 7/24 görev başında olduklarını belirtirken, ekiplerin ilçe giriş ve çıkışlarında kimlik kontrollerini devamlı yapacaklarını, ilçede şüpheli araçların durdurularak gerekli aralamaların yapılmasına devam edeceklerini ifade etti.



