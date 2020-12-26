HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sarıgöl’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Sarıgöl’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

26.12.2020 10:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sarıgöl’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerde 7 kişi üzerinde ve araçlarda 13 gram kristal uyuşturucu, 15 gram da esrar maddesi ele geçirdi.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 7/24 görev yapan asayiş ekipleri gece devriye görevlerini icra ederken şüpheli araçlarda yaptıkları aramalarda 7 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerde 7 kişi üzerinde ve araçlarda 13 gram kristal uyuşturucu, 15 gram da esrar maddesi ele geçirdi.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 7/24 görev yapan asayiş ekipleri gece devriye görevlerini icra ederken şüpheli araçlarda yaptıkları aramalarda 7 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile birlikte gözlem altına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri ilçenin huzur ve güveni için 7/24 görev başında olduklarını belirtirken, ekiplerin ilçe giriş ve çıkışlarında kimlik kontrollerini devamlı yapacaklarını, ilçede şüpheli araçların durdurularak gerekli aralamaların yapılmasına devam edeceklerini ifade etti.

Sarıgöl’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız köprüden atladıErkek arkadaşıyla tartışan genç kız köprüden atladı
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

ABD polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

'Sıkıştım' diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti

Israrla söyledi, ceza kesildikten sonra koşarak gitti

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Ormanlık alanda fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Taksim Meydanı turistlere kaldı

Taksim Meydanı turistlere kaldı

12 yıldır sürdürüyor! İlginç hobi: Ölüm defteri

12 yıldır sürdürüyor! İlginç hobi: Ölüm defteri

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili tedirgin eden açıklama: Görünmez oldu

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili tedirgin eden açıklama: Görünmez oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.