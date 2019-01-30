Partisi CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı olacak.
31 Mart’taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, partisi CHP’den istifa etmişti. Sarıgül, DSP Genel Merkezi’nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Sarıgül, Aksakal’la birlikte yerel seçimlerde DSP’den Şişli’ye aday olacağını açıkladı.
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