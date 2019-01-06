Sarıkamış şehitleri anılıyor

RİZE (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Giresun ve Trabzon'da şehitleri anma yürüyüşleri gerçekleştirildi. Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, sivil toplum örgütü temsilcileri, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Rize Gençlik Merkezi önünden yürüyüşe başlayan grup, ay yıldızlı bere, "Sarıkamış şehitleri" yazılı kırmızı beyaz atkı ve eldivenler takarak, Memişağa Parkı'na geldi. Yürüyüş boyunca 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü Yardımcısı Abdülkadir Köseoğlu dua etti. Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından katılımcılara ikram edilen çorba ile program tamamlandı. - Artvin Artvin'de "Gençlik şühedanın izinde" temasıyla düzenlenen anma yürüyüşü, Valilik önünden başlayarak Garnizon Şehitliği'ne kadar devam etti. Yürüyüşte askerler ve öğrenciler büyük boyutlarda Türk bayrağı taşıdı.

Garnizon Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma etkinliklerinde konuşan Vali Yılmaz Doruk, bu milletin, yüreği vatan aşkıyla çarpan Mehmetçik'in 1914 yılında Sarıkamış Harekatı'nda gösterdiği üstün cesaret ve fedakarlığı asla unutmayacağını söyledi. Törende, şehit babası Rıza Polat'ın okuduğu şiir katılımcıları duygulandırdı. Anma törenleri İl Müftüsü Hasan Güneş'in yaptırdığı duaların ardından, şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Törene, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - Gümüşhane Gümüşhane'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşte vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyarak Emirler Mezarlığı'na geldi. Burada Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve vatandaşlar şehit mezarlarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dualar edildi.

Vali Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitleri nezdinde vatan, millet ve bayrak için şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi. Gençliğin ve Türk milletinin her zaman şehitlerinin izinde olduğunu vurgulayan Taşbilek, şunları söyledi: "Bir ve beraber olmak zorundayız. Birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Ülkemizi, bayrağımızı en üst seviyeye taşımak için hiçbirimizi ayırt etmeksizin sevmek durumundayız. Beraber, birlikte Türkiye olacağız. Birlikte güçlü bir memleket olarak ülkemizin değerlerini en yukarıya, en yüce yerlere taşıyacağız. Sarıkamış'ta şehit olan bütün ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü uğruna can veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." - Bayburt Bayburt'ta, Genç Osman Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi önünde başlayan yürüyüş, Aslan Dağı Vilayet Ormanı'nda tamamlandı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler başta olmak üzere vatan savunmasında geçmişten günümüze şehit düşenleri saygı, rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Sarıkamış'ın başlı başına bir destan olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Sarıkamış bu aziz milletin vatanını hangi şartlar olursa olsun, yazında da kışında da mevsim şartlarına bakmaksızın yollara düşüp vatan uğruna canını vermeyi göze almasının en önemli göstergelerinden birisi. Sarıkamış'tan binlerce şehidimiz var. Bütün şehitlerimiz bu topraklar için yollara düşmüşler. Onlar sayesinde biz bugün bu topraklarda, bu ülkede özgürce rahat bir şekilde yaşamımızı idame ettiriyoruz." dedi. Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Bayburt Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ufuk Sami Günel, bazı kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - Ordu Ordu Valiliğince düzenlenen yürüyüş öncesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda toplanan grup saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı komanda ekipleri de komando yemini ederek, şehitleri andı.

Vali Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin şehit olduğu gün, onların düğün ve kavuşma günüdür. Allah ile buluşma günüdür." dedi. Konuşmanın ardından katılımcılar, Tayfun Gürsoy Parkı'ndan Durugöl Mahallesi'ndeki Gençlik Merkezi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı. - Giresun Giresun'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylası'nda yürüyüş gerçekleştirildi. Yayla merkezinden başlayan yürüyüş, Koçkayası Tabiat Parkı'nda sona erdi. Yaklaşık 250 metrelik Türk bayrağı taşınan yürüyüşün ardından şehitler için dualar edildi. Yürüyüşe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Trabzon Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde gerçekleştirilen yürüyüşe, yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Türk bayrakları eşliğinde yürüyen vatandaşlara, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Şalpazarı Kaymakamı Murat Beşikci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de eşlik etti. Milletvekili Cora, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın önemine vurgu yaparak, "Geçmişte o askerlerimiz geri dönmemek üzere ileri atılmıştı, bugün de o askerlerimizin hatıralarını yaşatmak için birlik ve beraberliğimizi koruyacağız." dedi. Konuşmaların ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan buğday çorbası vatandaşlara ikram edildi.

Sarıkamış şehitleri anılıyor

- Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Giresun ve Trabzon'da yürüyüşler düzenlendi

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor