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  4. Sarıkamış'ta aç kalan ayılar şehir merkezine indi

Sarıkamış'ta aç kalan ayılar şehir merkezine indi

İLGİNÇ HABERLER  | 03.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, yavrularıyla birlikte çöplüğe inen boz ayı, cadde ve sokakları dolaştı. Apartman önlerine kadar gelen boz ayı, yavrularını korumak için havlayan köpeklerin önünde durdu.

Sarıkamış ilçesinde, kış uykusundan uyanan boz ayılar, yiyecek için Sarıkamış çöplüğüne inmeye başladı. Çöplükte yiyecek bulamayan boz ayı, İki yavrusuyla ilçe merkezine geldi. Gece geç saatlerde sokakları gezen ayı ve yavruları, çöp bidonlarını devirerek, yiyecek aradı. Ayı ve yavrularının ilçe gezisi, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, boz ayı ve yavrularının yiyecek aramaları ve sokakları dolaşmaları yer aldı. Apartmanların önlerine kadar gelen ayıların rahatlığını ise köpeklerin havlaması bozdu. Köpeklerin önüne geçerek, İki yavrusunu koruyan boz ayı, bir süre sonra ormanlık alana doğru gitti.

(İHA)

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