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Sarıkamış'taki telesiyej hattında arıza oldu, zirvede 2,5 saat mahsur kaldılar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

KARS VALİSİ ÖKSÜZ: HİÇBİR SAĞLIK SORUNU OLAN YOK Kars Valisi Türker Öksüz,  Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızasına ilişkin açıklama yaptı.

KARS VALİSİ ÖKSÜZ: HİÇBİR SAĞLIK SORUNU OLAN YOK
Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızasına ilişkin açıklama yaptı. Telesiyej arızasının giderildiğini, her şeyin normale döndüğünü belirten Öksüz, şunları söyledi:
"Mekanik tesiste kısa süreliğine bir arıza oldu. Teknik arkadaşlar hemen müdahale etti. Vatandaşlar bulundukları yerde kalmış oldu. Şimdi normal çalışıyor. Mahsur kalan ziyaretçilerimizden özür diliyoruz. Kısa sürede müdahale edilip, çözüldü. Şu anda her şey normal. Mekanik tesis olduğu için zaman zaman bu arızalar oluyor. Acil sistemleri var, devreye giriyor. Acil giren yedek sitemlerinde de bir arıza olmuş maalesef. Böyle bir şansızlık oldu. Kısa sürede müdahale ettik. Şu anda hiç bir problem yok. Hiçbir sağlık sorunu olan yok."

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