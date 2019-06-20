HABER

Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'deki konargöçer geleneğini yıllardır sürdürmeye çalışan Sarıkeçili Yörükler, yaz ayları nedeniyle Mersin'den Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yaylalara göç etti.  Sarıkeçili Yörükleri, kış aylarını Mersin'de yazları da Konya ve Karaman'ın Toros Dağları eteklerindeki yaylalarda yaşamını sürdürüyor.

Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)- TÜRKİYE'deki konargöçer geleneğini yıllardır sürdürmeye çalışan Sarıkeçili Yörükler, yaz ayları nedeniyle Mersin'den Konya'nın Seydişehir ilçesindeki yaylalara göç etti.
Sarıkeçili Yörükleri, kış aylarını Mersin'de yazları da Konya ve Karaman'ın Toros Dağları eteklerindeki yaylalarda yaşamını sürdürüyor. Bu yıl da Mersin'den yaklaşık 2 ay süren göç yolculuğunun ardından Seydişehir ilçesine gelen Sarıkeçili Yörükler, Gevrekli ve Boyalı mevkiine yerleşti.
Konargöçer geleneğini sürdürmek için her yıl göç ettiklerini belirten Sarıkeçililer Derneği Başkanı Pervin Çoban Savran, beraberinde yaklaşık 8 bin küçükbaş hayvanla geldiklerini belirtti. Göç yolculuğu sırasında geçtikleri bölgelerdeki insanların ve muhtarların kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Savran, ''Kadim kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Doğal hayatı seviyoruz. Doğanın korunması, doğal beslenme açısından bin yıllık kültürümüzü devam ettirmeye çalışan biz Sarıkeçililerin varlığı çok önemlidir” dedi.
​FOTOĞRAFLI

Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor

PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
Çin ile İzmirli firmaların tıbbi bitki iş birliğiÇin ile İzmirli firmaların tıbbi bitki iş birliği
Şile'de hortumŞile'de hortum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.