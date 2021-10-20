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Sarılıp uyumak isteyeceğiniz yumuşacık peluş kaban modelleri

19.10.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelüş kumaşı kim sevmez? Oyuncak ayılar, battaniyeler, yastıklar ve kıyafetler... Yumuşacık dokusu bir yana, bir de nasıl sıcak tutar... Önümüz kış, soğuklar başlamadan kışa sıkı bir hazırlık yapmak gerek. Pelüş kabanlarla bütün kışı yaz sıcaklığında geçirmeye kim hayır diyebilir ki?

Sarılıp uyumak isteyeceğiniz yumuşacık peluş kaban modelleri

Bir süredir herkesin üstünde pelüş kabanlar görmeye başladık. Demek ki moda ivmesi pelüşe doğru hızlıca döndü. Yakası, manşetleri ya da bir kısmı pelüş olan modellerden bahsetmiyoruz. Bunlar baştan aşağı pelüş! Sıcak tutuyorlar, bir de o kadar yumuşaklar ki insanın üstünden çıkarası gelmiyor. Sokakta da üşütmüyorlar. Evde bile giymek isteyeceksiniz, o kadar iddialıyız. Bir kaban, bir sürü özellik. Bu kış sokağa çıkmak için bahaneniz hazır!

  1. Tasarımın güzelliği bile yeter!

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Koca koca düğmeler, içinde kaybolacağınız kadar büyük bir kapüşon, geniş etek kısmı ve manşetli kol ağızları... Kaban zaten kendini ifade etmeyi çok iyi başarmış. Frolada'nın bu pelüş kabanı tasarımıyla bizden tam not aldı. Bordoya çalan şarap kırmızısı rengine ise hayran kaldık. Size de çok yakışacağını düşünüyoruz. Bol kesimiyle neyin üstüne giyerseniz giyin, kendinizi her an rahat hissedersiniz. Geniş kol kesimi ise hareket özgürlüğü sunar. Dökümlü modelleri seviyorsanız Frolada Kadın Pelüş Kaban'a siz de bizim kadar bayılacaksınız. Dolabınızın eksik parçasını tamamlamak için acele edin!

Bütün kış üzerinizden çıkartmak istemeyeceğiniz Frolada Kadın Pelüş Kaban'ı satın almak için tıklayın.

  1. Bütün gözler üzerinizde olacak

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Bu rengin yazı, kışı yok! Hem çok havalı hem de çok çarpıcı. Tabii ki kırmızıdan söz ediyoruz! Listemizin ikinci sırasını kırmızıseverlere ayırdık. New Performance'ın pelüş kabanını siz de bizim kadar beğenmiş olmalısınız. Spor çizgileri ne kadar hoş değil mi? Tam boy fermuarı ve kapüşonuyla bütün kış sizi ısıtmaya aday. Ön kısmında yer alan geniş cepleriyle de ellerinizi soğuktan koruyacak. Kabanın tasarımından hoşlananlar için sürprizi sona sakladık. Aynı modelin siyah, mavi, gri, ekru ve daha birçok renk seçeneği var.

New Performance Cepli Kapüşonlu Pelüş Kaban bu adreste.

  1. Oversize modası hiç bitmez

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Oversize modasının hayatımıza ne zaman girdiğini hatırlayan var mı? Biz de tam olarak çıkaramadık. Demek ki oversize modası hiç bitmeyecek. Yaşasın! Neden daracık kıyafetlerin içine hapsolalım ki... Defacto Kadın Siyah Oversize Pelüş Kaban'ı senelerce giyebileceksiniz. Siyah olduğuna bakmayın, öyle mat bir siyah değil. Parlak ve kendisini belli etmeyi başarmış. Tasarımıyla da göz kamaştırıyor. Spor kıyafetlerinizle de kombinleyebilirsiniz, omuzlarınıza atıp akşam yemeğine de gidebilirsiniz. Çok üşürseniz evde de giyebilirsiniz. Sevdiklerinizde de hediye edebilirsiniz, belki diğer renklerini.

Defacto Kadın Siyah Oversize Pelüş Kaban'ı bu sayfadan satın alabilirsiniz.

  1. Klasikleri de unutmadık

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Sporu seviyoruz, enerjimiz şahane ama arada sırada klasiklere de ihtiyaç duymuyor muyuz? Redpoint markasının bu pelüş kabanı, bizce klasik bir model arayanlar için şahane seçim. Sonuçta çok da klasik sayılmaz. Bol kesimli, yandan cepli, ceket yaka kaban, günün her saatinde kullanılabilir. Rengi de her yaşa uygun. Uzun çizmeler, mini eteklerle kendinizi bu kabanın içinde hayal edin. Ne kadar hoş oldunuz! Klasik tanımlamamıza çok takılmayın. Spor kıyafetlerinizle de uyum sağlar. Gardırobunuzun eksik parçasını bulduk. Bundan sonrasını size bırakıyoruz.

Redpoint'in bu kullanışlı kabanını satın almak için tıklamanız yeterli.

  1. Bu ne şıklık böyle!

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Bugün her zamankinden daha şık görünüyorsunuz. Koton Ceket Yaka Pelüş Kaban değil mi o? "Kış mevsiminde açık renkler giyilmez." diyenlere inat biz de sizin gibi bütün renkleri her mevsim çok seviyoruz. Henüz bu kabanı almayanlara da biraz bilgi verelim. Minimal tasarımları seviyor musunuz? Tarif bu kadar. Kabanın rengi mi, taş. Beyazdan biraz koyu. Dört düğmesi, yakası ile hem sportif hem de çok masum. Bir başka bakış açısıyla da çok enerjik. Aşırı soğuklarda sizi ısıtacağı kesin, hafif serin havalarda da yanınızda bulunsun deriz.

Koton Ceket Yaka Pelüş Kaban'ı dolabınızda görmek isterseniz hemen tıklayın.

  1. Şu şirinliğe bir bakın!

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Biz görünce dayanamadık, sizi de hemen kendinizden geçirmedi mi? İsmi de çok eğlenceli; Siyah İnek Pelüş Mont. TRENDYOLMİLLA'nın kabana bu ismi desenlerinden dolayı verdiğini düşünüyoruz. Sanki sadece sokakta değil de pijama partisinde de giymeniz için tasarlanmış. Tabii bunun için bütün kızlara birer tane almak lazım. Sizce de bu tasarım, "Hayatın her alanında sıra dışı olmayı seviyorum." diyenler için yapılmamış mı? Yoksa o siz misiniz? İşe bile bu kabanla gidebilirsiniz. Unutmadan, yanlardaki cepler de pek fena durmamış sanki.

TRENDYOLMİLLA'nun çok özel tasarımı bu sayfada.

  1. Uçuş uçuş pembeler

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Artık devir değişti! Yaşımız başımız renkleri kısıtlamıyor. Canımız nerede ne giymek isterse onu giyiyoruz. Pembeyi de çocukluğumuzda bırakmıyoruz. PAKTA WOMAN'ın şeker pembesi kapüşonlu kabanı kime yakışmaz ki! Tam boy fermuarlı, kapüşonlu bu kaban; rengiyle içinizi kalınlığıyla da dışınızı ısıtacak. Birkaç kombin önerisi de verelim: Spor çizmeler ve taytlarla kullanılabilir. Eşofmanlarınızın üstüne çok yakışır. Mini eteklerinizle uyum sağlar. Çevrenizde nasıl bir etkisi olur? Görenlerin modunu bir anda değiştirir. Kış zaten karanlık ve sıkıcı. Sokaklara biraz renk katmanın zamanı çoktan geldi.

PAKTA WOMAN Pembe Kaban bir tıkla adresinizde.

  1. Görüntüsü bile ısıtıyor

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Sıradaki kabanımız o kadar yumuşak o kadar yumuşak ki sanırsınız yatağınızın üstünde duran oyuncak ayınız ile aynı kumaştan yapılmış. Zaten görsel de bize fazla söz bırakmıyor. Abimy, kış için öyle bir kaban tasarlamış ki üşümeniz neredeyse imkansız. Lapa lapa kar yağarken eldivenlerinizi takın ve kendinizi dışarı atın! Kabanın sadece dışı değil içi de pelüş, içi dışı bir anlayacağınız. Boydan boya uzanan fermuar ve büyük kapüşonu sizi sıcacık tutar. Nefes alan dokusu da bunalmanızı önler.

Abimy'nin pelüş kabanını satın almak isterseniz bu sayfaya tıklayabilirsiniz.

  1. Renklilerden devam ediyoruz

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"Renklilerden ve retrolardan devam ediyoruz." desek daha doğru bir tarif vermiş olurduk. Dik yakası, geniş kol kesimi ve belindeki büzgü detayıyla 70'leri günümüze taşıyan bu tasarım, hardal rengiyle de kışı ısıtacak. Chiccy Pelüş Kaban'dan bahsediyoruz. Bu sezon kısa modeller de trend. Hem modayı yakalayın hem de şıklığınızdan ödün vermeyin. Rengiyle ve dokusuyla bu kaban bizim favorilerimiz arasına girmeyi başardı. Elbiseleriniz ve takımlarınızla harika bir uyum yakalayacak kabanı kişisel koleksiyonunuza eklemek için hemen harekete geçmenizi öneririz.

Retro tasarımıyla şıklığınızı tamamlayacak bu kabanı satın almak için tıklayın.

  1. Mor olmazsa olmaz!

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    Renk skalasının en sofistike seçeneğiyle kışı geçirmeye hazır mısınız? Asalet, duygusallık ve tutku tek bir renkte toplanırsa ortaya ne çıkar? Mor! Cool & Sexy Kadın Mürdüm Pelüş Kaban da hem rengiyle hem tasarımıyla bütün bu özellikleri taşıyor. İster işe giderken kullanın ister arkadaşlarınızla buluşmaya giderken... Morun diğer renklerle nasıl tamamlanacağı konusunda aklınızda soru işaretleri varsa hemen giderelim. Siyahtan beyaza hemen hemen her renkte kıyafetinizle kombin yapabilirsiniz. Kısaca bu kaban için zor anların kurtarıcısı diyebiliriz.

Cool & Sexy Kadın Mürdüm Pelüş Kaban'ı satın almak için hemen tıklayın.

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