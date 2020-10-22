Sarımsağın faydaları ve zararları nelerdir?

Sarımsak faydası sebebiyle geçmişten günümüze şifa ve lezzet için kullanılan besinler arasında oldukça popülerdir. Vücut direncini güçlendirdiği düşünülen sarımsağın, aynı zamanda antibakteriyel yapıda olması en önemli faydası olarak görülür. Sarımsak Yararları ve Kullanımı Yüzyıllardan beri kullanılan sarımsak faydaları açısından son derece değerlidir. Özellikle kalp hastalıkları ve kanseri önleyici özelliği sayesinde alternatif tıpta sarımsağa geniş bir alan verilmiştir. Öte yandan sarımsağın diyabet ve yüksek tansiyon gibi çeşitli kronik hastalıklara bir nebze de olsa şifa olduğu görülür. A ve B vitaminleri içeren sarımsağın içinde taşır en fazla bulunan ve bağışıklık güçlendirici olarak bilinen C vitamini önemli ölçüde bulunur. Eğer dışarıdan C vitamini almak istiyorsanız, belirli ölçülerde tüketilen sarımsak bu ihtiyacın çoğunu karşılayacaktır. Sarımsak, kolesterol ve yüksek tansiyonu düşüren özellikleriyle de öne çıkar ve damar kireçlenmelerinin önlenmesini sağlar. Sarımsağın bağırsak ve iç parazitleri temizleyici özelliği yanı sıra bu tür rahatsızlıkları daha oluşmadan engellediği bilinir. Ayrıca ateşli hastalıklarda tüketildiğinde de terletme özelliği sayesinde vücuttaki yüksek ateşin düşmesine yardımcı olur.

Halk arasında sarımsak yutmak sıkça rastlanılan bir durumdur. Çeşitli yörelerde kış mevsimine geçiş yaparken antibiyotik niyetine sarımsak yutan insanlar, hastalıklara daha az maruz kaldıklarına inanır. Bilimsel olarak sarımsak yutmanın ekstra bir getirisinin olduğu kanıtlanmasa da vücuda ve bağışıklığa sağladığı olumlu etkilerinden faydalanılır. Bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, alisin adlı özel bir madde içermesi sayesinde pek çok hastalıktan koruyucu yapıdadır. Aynı zamanda yapısındaki özel bileşenler sayesinde keskin ve lezzetli bir tada sahiptir. Çiğ ya da pişirilerek tüketilen sarımsağın hem ülkemizde hem de dünya mutfaklarına ait yemeklerde de kullanımı oldukça yaygındır.

Yemeklerde tercih edilen sarımsak granül, taze ya da toz şeklinde kullanılır. Granül ve toz olarak üretilen sarımsak, dehidrasyon işlemine maruz kaldığı için çiğ halinden daha hafif bir tat özelliği sunar. Bu toz karışımın salatalarda ve yemeklerde kullanımı oldukça fazladır. Çeşitli karışımların içerisine de eklenen granül sarımsak, damak zevkine göre pek çok marine işleminde kullanılır. Sarımsağın Cilt ve Saç Bakımındaki Önemi Sarımsağın faydalarından yararlanmak için farklı formlarda kullanılan çeşitleri vardır. Örnek vermek gerekirse, pek çok kişinin tercih ettiği sarımsak yağı; aktar, market ve eczane gibi yerlerde kolaylıkla bulunur. Sarımsak yağı, yemeklere katılabildiği gibi cilt ve saç bakım rutinleri içerisinde de yer alır. Mineral ve vitamin açısından zengin olan yağ, sivilce ve akne oluşumunun azalmasına olanak sağlar ve oluşabilecek cilt sorunlarının önüne geçer. Ayrıca mantar hastalığına da iyi geldiği bilinir. Özellikle ayak ve parmak araları gibi mantar oluşumunun fazla olduğu nemli bölgelerde kullanılan yağ, mevcut hastalığın ilerlemesini engeller.

Günlük hayat koşuşturması içerisinde saçlar bir hayli yıpranır ve zarar görür. Direkt uygulanan ya da çeşitli karışımlara eklenen sarımsak yağı, saçın beslenmesini ve kirlerinden arınarak sağlıklı bir görünümüne kavuşmasına olanak tanır. Saç derisi sorunları arasında en çok görülen kepek de sarımsak yağıyla önlenebilir. Bu yağ sayesinde var olan kepek sorunu çözüme kavuşturulur ve oluşabilecek yeni kepek problemlerinin de önüne geçer.

Sarımsak yağı genel saç bakım rutinine eklendiği takdirde, saç dökülmelerinin azalmasına da yardımcıdır. Masaj yaparak uygulanan yağ, saçı besler ve kırıkları onararak dökülmenin belirgin ölçüde önüne geçer. Sarımsak yağının saçtan temizlenmesi bol su ile durulanması yeterlidir. Sarımsak Çayının Etkileri Sarımsak, çeşitli marka ve aktarlar tarafından piyasaya farklı ürün çeşitleriyle sunulur. Tablet, yağ ve çay seçenekleri kullanım amacına göre çeşitlilik gösterir. Her yerde rahatlıkla bulunan sarımsak çayı faydaları bakımından hemen herkes tarafından şifa bulmak amacıyla tüketilebilir.

Sarımsak çayının farklı hazırlama teknikleri vardır. En çok tercih edilen; sarımsak, limon ve kereviz bulunan karışımdır. Evde kendi damak zevkine göre çay hazırlayanlar yine ana madde olarak sarımsağı kullanır. Genellikle malzemeler toz haline getirilerek veya kaynatılarak tüketilir. Fazla miktarda sarımsak acımtırak bir tat bırakacağından bal veya tarçın eklenerek acılığı kırılabilir. Bunların yanı sıra sarımsak çayının faydaları arasında bulunan şişkinlik giderme özelliği en sevilen özelliklerinden biridir. Kilo vermek isteyenlerin de tercih ettiği sarımsak çayı, kalori yakması sebebiyle her öğünden önce aç karnına bir fincan olarak tüketilir. Aşırıya kaçılması mideye zarar vereceği için sarımsak çayının belli ölçülerde tüketilmesi önemlidir. Sarımsak çayı, aynı zamanda buharıyla sinüsleri temizlemeye yardımcı olur. Sarımsak çayının ödem atıcı ve bağırsak düzenleyici etkisi kilo kontrolünde önemli bir rol oynar. Antioksidan özelliği çayı tükettikten sonra toksinlerin atılmasını olanaklı kılar ve kabızlık gibi rahatsızlıkların önüne geçer. Böylece vücut su ve ödem toplamayarak fazlalıklardan arınır. Alzheimer hastalığının önüne geçmesiyle bilinen bu çayı, haftanın belli günlerinde tüketerek pek çok faydasını görebilirsiniz.