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Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir mi? Tüketirken bunlara dikkat

22.11.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlayan besinler sıralandığında akla ilk olarak gelenlerden biri sarımsaktır. Peki sarımsak gerçekten bağışıklık sistemini güçlendirir mi? Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

Sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir mi? Tüketirken bunlara dikkat

Vitamin mineral ve besin elementleri yönünden oldukça çeşitli ve zengin olduğu bilinen sarımsak, kendisi küçük, etkisi büyük bir sağlık deposudur. Yapısında çeşitli sülfür bileşikleri, proteinlerin yapı taşını oluşturan birçok aminoasitler, germanyum ve selenyum başta olmak üzere kalsiyum, bakır, potasyum, demir, magnezyum, çinko gibi mineraller bulunur. Bu zengin içerik, vücudumuzun iklime ve mevsime uyumunu kolaylaştırır, bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

TÜMÖR OLUŞUMUNU ENGELLER, TANSİYONU DENGELER

Sarımsağa tat ve kokusunu veren sülfürlü bileşikler tümör oluşumunu engeller. Sarımsağın içinde bulunan germanyum ve selenyum mineralleri antihipertansif özelliği sayesinde tansiyonun daha dengeli olmasını sağlar.

ANTİBİYOTİK ETKİSİYLE KIŞ HASTALIKLARINI ENGELLER

Sarımsakta ayrıca alisin, alliin ve ajoenin gibi bileşikler bulunur. Bu bileşikler antibiyotik ve anti viral etki göstererek kışın hastalanmamızı engeller. Hasta olduğumuzda kolay iyileşmemizi sağlar.

SARIMSAĞIN FAYDALARI KADAR ZARARLARI DA VAR!

Aşırı tüketilen sarımsağın olumsuz etkileri görülür. Yapısında yer alan kükürtlü bileşikler alerjiye neden olabilmektedir. Sindirimi sırasında ortaya çıkan gazlar bağırsağın sağlıklı yapısına zarar verebilir. Kan inceltici etkisi ile aşırı ve kan sulandırıcı ilaçlarla beraber dikkatsiz tüketimi olumsuzluklara neden olabilir. Günlük 2 diş çiğ sarımsak tüketimi uygundur.

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