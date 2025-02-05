Sarımsak kokusu nasıl giderilir? Sarımsak kokusu nasıl geçer? En faydalı sarımsak kokusu giderme yöntemleri

Sarımsak sağlığa olan faydalarıyla bilinse de güçlü kokusu birçok kişi için rahatsızlık yaratabilir. Bilhassa yemek sonrası ağızda bıraktığı koku sosyal etkileşimlerde rahatsız edici olabilir. Sarımsak kokusu yalnızca ağızda değil terle birlikte vücutta ve ellerde de hissedilebilir. Sarımsak kokusundan rahatsız olan kişiler, sarımsak kokusundan kurtulma yöntemlerini merak etmektedir. Neyse ki bu kokuyu hafifletmek veya gidermek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Sarımsak kokusu nasıl giderilir?

Sarımsak kokusu giderici yöntemler aşağıdaki gibidir:

Taze nane

Sarımsak kokusundan kurtulmak için naneli şekerler etkili bir yöntem olarak bilinir, ancak taze nane kadar kalıcı değildir. Bu kokuyu tamamen yok etmek için taze nane çiğnemeyi denemelisiniz. Yemek sonrası birkaç yaprak taze naneyi çiğnediğinizde hem koku hızla yok olur hem de sindirimi rahatlatır.

Süt

Süt, sarımsak kokusunu etkili bir şekilde bastırmak için doğal ve pratik çözümlerden biridir. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sarımsakla birlikte süt tüketmenin kötü kokunun yoğunluğunu önemli ölçüde azalttığı bilinmektedir.

Limon

Limon, sarımsağın oluşturduğu kokuyu etkili bir şekilde bastırabilecek güçlü sitrik asit içerir. Bir su bardağına birkaç damla limon suyu ekleyerek ağzınızı çalkaladığınızda kötü kokuyu hızla nötralize eder.

Eldeki sarımsak kokusu nasıl giderilir, nasıl geçer?

Sirke

Sarımsak kokusundan kurtulmak için etkili yöntemlerden biri de sirke kullanmaktır. Beyaz sirke veya elma sirkesi kokuyu gideren güçlü asidik özelliklere sahiptir. Sirkeyi suyla karıştırarak ağızınızı çalkaladığınızda sarımsak sonrası kalan kötü kokunun hızla giderilmesine yardımcı olur.

Kahve telvesi

Kahve telvesi, kötü kokuları emme özelliği sayesinde etkili bir yöntemdir. Sarımsak kokusundan kurtulmak için bir miktar kahve telvesini avucunuza alıp ellerinizi iyice ovun. Bu sayede kokuyu emerek ellerinizde kalan sarımsak kokusunu hızlı bir şekilde giderir.

Tuz ve karbonat

Tuz ve karbonat, kötü kokuları emme ve giderme özelliklerine sahip doğal bileşenlerdir. Bir miktar tuz ve karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Hazırladığınız bu karışımı ellerinize sürüp iyice ovalayın. Bu yöntem sarımsak kokusunu hızlı bir şekilde giderir.