Sarıyer'de feci kaza! Taksi evin bahçesine girdi

Kaza, Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Hatemoğlu Okul Sokak üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Taksi şoförü Selami Oflaz mahalleden aldığı iki kadın yolcu ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir evin duvarına çarptı. Vatandaşların yardımıyla sürücü ve iki yolcu taksiden çıkarıldı. Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi de bahçeye düşmesin diye direğe bağlandı.

Kaza nedeniyle evde hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE TAKSİ EVE VURDU"

Evine taksinin girdiğini öğrenince olay yerine gelen ev sahibi adam, taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Evdeki kimsenin yaralanmadığını öğrenince sakinleşen ev sahibi yaşanan olaya isyan etti.

Kaza anında evde bulunan Çağla Alan "Babam işteydi. Biz iki kardeşim ve annem ile evdeydik. Büyük bir ses duyduk. Öyle böyle değil büyük bir gürültüydü. Annem koltuktan atladı dışarı çıktık. Bir de baktık ki taksi eve vurmuş ve dumanlar çıkıyordu." dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yokuş aşağıya inen taksinin evin duvarına vurması ve vatandaşların taksidekileri kurtarmak için koşuşturması yer alıyor.

DHA

