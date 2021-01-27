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Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

27.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

İstanbul Sarıyer'de, iş adamı şirketin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Enver O., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şirketten çıkan iş adamı Enver O. kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Enver O., olduğu yere yığıldı.

Bir yemek firmasının sahibi Enver O.'nun yere yığıldığını gören saldırganlar geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

ÇALIŞANLARI YARDIMA KOŞTU

Silah sesleri üzerine dışarı çıkan şirket çalışanları patronlarının kanlar içinde yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Enver O. çalışanlar tarafından yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için iş yerinin ve çevredeki villaların güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

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Olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde boş kovanları inceleyerek delil topladı. Saldırganların kaçtığı arabanın plakasını tespit eden ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İş insanının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

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