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Sarıyer'deki Osmanlı Dönemi'ne ait mezarlık kaderine terk edildi! Üzerine yeni mezarlar yapılmış

08.09.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de Osmanlı Dönemi'ne ait mezarların bulunduğu Kireçburnu Mezarlığı, harabeye döndü. Kaderine terk edilen mezarlıkta, yerinden sökülen mezar taşları dikkat çekerken mezar yerleri de kaybolmaya yüz tutmuş durumda. 1800'lü yıllardan kalma bazı mezarların üzerine yeni mezarların yapıldığı da görüldü.

Sarıyer'deki Osmanlı Dönemi'ne ait mezarlık kaderine terk edildi! Üzerine yeni mezarlar yapılmış

Sarıyer'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğundaki Kireçburnu Mezarlığı kaderine terk edildi. Yıllardır bakımı yapılmayan mezar taşlarının çoğu kırılmış, yerinden sökülmüş ve mezar yerleri kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Tarihi mezarların birçoğunun üzerine yeni mezarlar yapılmış, bazılarının ise sadece mezar taşları ayakta duruyor.

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"BİR AN ÖNCE BURAYI HAK ETTİĞİ HALE GETİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Kaderine terk edilen mezarlığın restore edilmesi için defalarca başvurmalarına rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını söyleyen çevre sakinlerinden Abrek Ertuğrul Keçeci, "Buranın hali gerçekten içler acısı durumda. Burası eski bir Türk mezarlığı, içinde önemli şahsiyetlerden de mezarı olanlar var. Ben küçükken daha sağlam durumdaydı mezarlar. Fakat gün geçtikçe, kendi haline bırakıldığı için yıkıldılar, atıl kaldılar. Bunun için defalarca başvurular oldu ama hiçbirinden karşılık alınamadı. Bunlar kendi tarihimize ait, kültürümüze ait emanetlerimiz. Bu açıdan bu hale gelmiş olması gerçekten çok üzücü. Bunların hala sağlam durumda olanlar var, restore edilmeye müsait halde olanlar var. Üzerine mezar yapılmış olsa da mezar taşı duranların en azından bu tarihle ilgilenenler için, isimleri unutulmasın, belki birisi dua eder. Bir taşının bile sağlam, burada ayakta kalması çok önemli. Burasının tarihte Müslüman nüfusuna dair nadir kalıntılardan bunlar. O açıdan bu taşların öyle ya da böyle bir şekilde restore edilip ayakta tutulması önemli. Kireçburnu, Tarabya bölgesi aslında çok sayıda tarihi eser var. Bunlardan biraz daha sahil hattına yakın olanlar güzel bir şekilde korunuyor ama kalan kısımlardakiler bu mezarda da olduğu gibi kendi haline bırakılmış durumda. Gün geçtikçe de daha kötü hale geliyor. Bu şekilde devam ederse bu eserlerimizin hepsi yok olacak. Bizim de buraya dair millet olarak tarihte hiçbir imzamız kalmamış olacak. Bu açıdan üzücü bir sonuç doğuracak bunlarla ilgilenilmemesi. Buradaki en büyük talebimiz yetkililerin, bu işin uzmanları ile birlikte çok da zor bir işlem değil mezar restore etmek. Bir an önce burayı hak ettiği hale getirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı yetkilileri ise çalışmanın en yakın zamanda başlayacağını belirtti.

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(DHA)

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