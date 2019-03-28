Sarıyer TiyatrOda Şenliği’ne 10 bin 485 seyirci katıldı

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Sarıyer TiyatrOda Şenliği’ne sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 19 oyunun sahnelendiği şenliğe 10 bin 485 seyirci katıldı.

Sarıyer Belediyesinin bu yıl 8’incisi düzenlendiği TiyatrOda Şenliği, 16 Şubat’ta başlayıp 27 Mart’ta sona erdi. Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi ve Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde (BKSM) 19 ayrı oyun ücretsiz olarak sahnelendi. Oyunları izlemek için şenliğe 10 bin 485 seyirci katılırken, Mert Fırat, Timur Acar, Deniz Türkali, Altan Gördüm, Ceyhun Fersoy, Devrim Yakut, Ferhan Şensoy, Yetkin Dikinciler’in de aralarında bulunduğu birçok usta sanatçı şenlikte yer aldı.

“Ferhangi Şeyler” yoğun istek üzerine iki kez sahnelendi

Ferhan Şensoy’un yazıp yönettiği, gündelik hayattaki olayların kendi deyimiyle ‘Ferhanca’ anlatıldığı tek kişilik "Ferhangi Şeyler" adlı oyun, yoğun ilgi nedeniyle ikinci kez BKSM’de sahnelendi. Şenliğin bir diğer gözde oyunu ise Sırp oyun yazarı Duşan Kovacevic’in 1990 yılında yazdığı, başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar’ın oynadığı komedi oyunu ‘Profesyonel’ oldu. İstanbul’un dört bir yanından gelen seyirciler, günler öncesinden oyunun davetiyeleri için kuyruğa girdi.



