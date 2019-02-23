HABER

- SARIYER'DE AYDINLATMA DİREĞİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA Sarıyer'de refüjdeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.

Haber- Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA
Sarıyer'de refüjdeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.
Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde refüj üzerindeki aydınlatma direği şiddetli esen rüzgar nedeniyle Maslak istikametine ilerleyen Erkut Azizoğlu'nun kullandığı 34 BBU 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü binası önüne meydana gelen olayda sürücü yara almazken, aracın ön camında çatlaklar oluştu. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle Maslak istikametinde ise trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu dubalarla daraltarak önlem aldı. Elektrik ekipleri ise devrilen aydınlatma direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Oksijen kaynak makinesiyle parçalara ayrılan aydınlatma diğeri ekipler tarafından kaldırıldı.

"ÇOK ŞAŞIRDIM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"
Üzerine aydınlatma direği devrilen aracı kullanan Erkut Azizoğlu, "Aracımla birlikte seyir halindeyken elektrik direği üzerime devrildi. O anda çok şaşırdım ne yapacağımı bilemedim. Daha kötü şeyler olabilirdi. Allah beterinden saklasın" dedi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Yola devrilen direk
-Hasar gören araç
-Araç sürücüsünün görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Oluşan trafik yoğunluğundan görüntü
-BEDAŞ ekiplerinin direği oksijen kaynak makinesiyle kesmesi
-Sürücü Erkut Azizoğlu ile röp.
-Genel ve detaylar

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...
Mabel Matiz'in babası toprağa verildi (2)Mabel Matiz'in babası toprağa verildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'nun ofisine iki kişi girip, evrakları karıştırmış! Flaş iddia: Siyasi hırsızlık

İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu'na hırsız şoku!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.