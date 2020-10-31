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Sarıyer’de bir genç koşarak denize atlayıp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 23:47 | Son Güncelleme

Sarıyer sahilinde bir genç koşarak denize atlayıp intihar etti.Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Sahilinde yaşandı.

Sarıyer sahilinde bir genç koşarak denize atlayıp intihar etti.
Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Sahilinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir genç henüz bilinmeyen bir sebeple koşarak boğazın sularına atladı. Gencin suda boğulduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı balık adamlar ise genci çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde balık adamlar, gencin cansız bedenini tekneye çıkarttı. Tekneyle sahile getirilen gencin cansız bedeni ambulansa alınarak en yakanı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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