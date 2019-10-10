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Sarıyer'de gecekondu alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 19:05 | Son Güncelleme

SARIYER'de, bir gecekonduda, elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Sarıyer'de gecekondu alev alev yandı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de, bir gecekonduda, elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle yan taraftaki bina sakinleri kendilerini sokağa atarken, engelli bir kişi oğlu tarafından dışarı çıkarıldı.
Yangın, Ayazağa Mahallesi 101. Sokak'ta saat 16.50 sıralarında çıktı. Bir gecekonduda, elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler yandaki 4 katlı binanın çatısına kadar ulaştı. Bina sakinleri, yoğun duman nedeniyle kendilerini sokağa attı. Binanın 2'nci katında oturan engelli Osman Köse ise oğlu tarafından kucaklanarak dışarı çıkarıldı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alınırken, gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenilirken, söndürme çalışmaları sırasında olay yerine gelen bir kadın 'evim yandı' diyerek sinir krizi geçirdi.
Oğlu tarafından kucaklanarak dışarı çıkarılan Osman Köse, gecekondunun kendisine ait olduğunu belirterek "Kardeşim oturuyordu. Yangın nasıl çıktı bilmiyorum. Oğlum beni dışarı çıkardı" dedi.

(FOTOĞRAF)

Sarıyer'de gecekondu alev alev yandıSarıyer'de gecekondu alev alev yandıSarıyer'de gecekondu alev alev yandıSarıyer'de gecekondu alev alev yandı

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