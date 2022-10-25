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  4. Şarj aletinin içinden çıkan şoke etti! Kimsenin aklına gelmez

Şarj aletinin içinden çıkan şoke etti! Kimsenin aklına gelmez

25.10.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üst aramasında, şarj aleti adaptörü içine gizlenmiş 6,84 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şarj aletinin içinden çıkan şoke etti! Kimsenin aklına gelmez

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

ŞARJ ALETİ ADAPTÖRÜNÜN İÇERİSİNE GİZLENMİŞ

Şüpheli bir kişiyi durduran ekipler, üst aramasında şarj aleti adaptörünün içerisine gizlenmiş 6,84 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.

AA-20221025-29251074-29251073-IZMIRDE_SARJ_ALETI_ADAPTORU_ICINE_ZULALANMIS_METAMFETAMIN_ELE_GECIRILDI

Polis, uygulamada durdurduğu A.K'nin üst aramasında ise 33 uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

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M.K. uyuşturucu satmak, imal etmek, A.K. ise uyuşturucu kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi. (AA)

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İzmir Buca uyuşturucu şarj aleti adaptör

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