Şarj halindeyken patladı

Teknoloji firmalarının artması ve kendi aralarındaki rekabet nedeniyle birçok farklı model ve yeni telefon piyasaya sürülüyor. Firmalarının elini çabuk tutmak için gerekli kontrolleri sağlamamasından mı bilinmez ama son dönemde birçok önemli firma telefonu için patlama haberleri geldi.

Geçtiğimiz dönemde özellikle Samsung Galaxy Note 7 patlıyor haberleri ile akıllı telefon sektörü çalkalanmıştı. Hatta iş o kadar büyümüştü ki firma telefonları piyasadan çekmiş yüklü miktarlarda tazminat ödemeye mahkum kalmıştı. Şimdi de gelen haberlerde Çinli teknoloji devi Xiaomi Mi A1 model telefonun patladığı ile ilgili oldu.

Çin’de gerçekleşen olayda ilginç olan telefonun kapalı haldeyken patlamış olması. Kapalıyken ve şarj halinde olan cihazına ayrıca sahibi uyurken gerçekleşmişti. Telefon ünitesi alev aldı, ancak cihaz koruyucu bir kılıfın içerisinde olması dolayısıyla telefon sahibi zarar görmedi. Cihaz sahibinin ucuz kurtulmasının bir diğer sebebi de telefonun çok yakın konumda olmamasıydı.

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