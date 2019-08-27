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Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA- ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu E.K.

Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, DHA- ŞARKICI İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu E.K. (33), çıkarıldığı mahkemece adli kontol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, şüpheli E.K'nin ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmaması ve haftada bir gün karakola imza atmasına karar verdi.
Şarkıcı İrem Derici'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.K. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından E.K. "Cinsel taciz" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan bekar olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyleyen şüpheli E.K., ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmasının yasaklanması ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

İREM DERİCİ'NİN AVUKATI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müvekkili İrem Derici'nin, elinde çiçekle kapısına dayanan şüpheliyi kayıt altına alarak polise verdiğini belirten Avukat Mermer, "Dün geceki olaydan 15 gün önce İrem Hanım bu şahıs tarafından rahatsız ediliyor. Yanılmıyorsam gece 22.00 sularında. Evine kadar geliyor, bir şekilde üst kata çıkıyor. İrem Hanım kendisinden şikayetçi oluyor. Zaten soruşturma devam ederken, dün gece saat 23.00 sularında bu kişi yine kapıyı çalıyor. İrem Hanım yukarıdan görüyor. Bir taraftan polisi, bir taraftan da beni aradı. Ben karakola gittim. Şahıs o çevrede olduğu için hemen yakalandı ve gözaltına alındı. Bugün de cinsel taciz suçundan nöbetçi mahkemeye çıktı. Maalesef mahkeme adli kontrol kararı verdi. Mahkeme bununla birlikte bir tedbir kararı verdi. İrem Hanım'a 50 metreden fazla yaklaşmayacak, rahatsız etmeyecek, rahatsız ettiği taktirde hapis cezası, her pazar günü imzaya gelecek" dedi.

SERBEST BIRAKILMASINI ELEŞTİRDİ
Avukat Mermer, "Şüpheli ifadesinde kendisinin çok hayranı olduğunu, aşık olduğunu, onun için yapamayacağı şey olduğunu dile getiriyor. İfadesinde çelişkiler var. Daha öncesinde Gaziantepli olduğunu, İrem hanım için eşini çocuklarını terk edip geldiğini söylüyor. Dün geceki ifadesinde ise Kahramanmaraşlı olduğunu, ineklerini satıp geldiğini ve İrem hanımla evlenmek istediğini söylüyor. Ben şu an çok mutsuzum bu kararın çıkmasından dolayı. Bu kadar kadına cinayetlerin arttığını, her gün duyuyoruz bunu. Bir noktada böyle bir kararın çıkması beni çok mutsuz etti. Yani İrem Hanım'ın ölmesi mi gerekiyor veya başına çok ciddi bir şeyin mi gelmesi gerekiyor? Dünyanın en iyi yasalarına da sahip olsak, uygulayacılar bu yasaları düzgün uygulamazsa problem hiçbir zaman düzelmeyecektir. Yoksa bizim bunların önlemini alacak yasalarımız mevcut. Ama uygulamada problem var tıpkı bugün gördüğümüz gibi" diye tepki gösterdi.

(FOTOĞRAF)

Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

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