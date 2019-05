Şarkıcı Moby 20 yıl önce sevgili olduklarını iddia ettiği Natalie Portman'dan özür diledi

Amerikalı DJ ve yapımcı Moby, anılarını kaleme aldığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında Oscar ödüllü Amerikan oyuncu Natalie Portman ile 'kısa süreliğine sevgili olduklarını' yazmıştı. Portman ise bu iddiayı reddedip "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğumda yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını hatırlıyorum" demiş, Moby'nin fotoğraflarını paylaşmasını da 'uygunsuz' bulduğunu ifade etmişti.

Moby, "Natalie'nin aklına, yaratıcılığına, hayvan hakları savunuculuğuna büyük hayranlığım var. Kendisine ve ailesine rahatsızlık yaratmış olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Then It Fell Apart kitabında yer verdiğim herkese onurlu ve saygın davranmaya çalıştım ama kitap yayınlanmadan önce onları haberdar etmemek gerçekten benim düşüncesizliğim. Bu nedenle Natalie'den ve Then It Fell Apart kitabında haklarında yazdığım ve önceden haber vermediğim herkesten özür diliyorum" dedi.

Moby kitapta Natalie Portman hakkında ne yazmıştı?

Moby, kitabında o zamanlar kendisi 33, Natalie Portman da 20 yaşındayken ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki bir konserinin ardından tanıştıklarını anlatmıştı:

"Ben kel bir alemci, o da güzel bir oyuncuydu. Ama işte soyunma odamda benimle flört ediyordu."

Moby, aynı zamanda Natalie Portman Harvard Üniversitesi'nde okurken onun yurt odasına gittiğini, üniversite kampüsünde 'yüzyıllık meşe ağaçlarının altında öpüştüklerini' yazmıştı.

Ancak değer verdiği bir kadınla yaklaşmaya başladığı zaman panik ataklarının arttığını, birkaç hafta sevgili olmaya çalıştıktan sonra Portman'ın kendisini arayarak başka biriyle görüştüğünü söylediği için ayrıldıklarını anlatmıştı.