Şarkıcı Sıla sahnesinden paylaştı! O kareyi görenler şaştı kaldı: Silikonu mu fırlamış?

MYNET-Özel hayatıyla da gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu konserlerine tam gaz devam ediyor.

Oyuncu İlker Kaleli ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan ve zaman zaman birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan ilan eden ünlü çiftten Sıla son sahnesindeki bazı anlarını sosyal medyada paylaştı.

Sıla'nın sahne tarzı ve pozlarına sosyal medyada yorum yağdı. Bir kare ise hepsinden öne çıktı ve dile düştü. Afyonkarahisar Dünya Moto Festivali kapanış konserinden karelerini paylaşan Sıla'nın o karesini görenler kendini tutamadı.



Sıla'nın paylaşımlarına "Silikonun fırlamış", "Ya sanki göğsü çıkmış", "Göğsü mü fırlamış", "Ay bir an korktum o ne" yorumları geldi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN EVLİLİK SORUSUNA YANIT

Öte yandan geçtiğimiz ay bir davette görüntülenen ünlü çiftten İlker Kaleli "Evlilik olur mu?" sorusuna yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu, "3-4'üncü yılın içerisindeyiz, bize göre evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz. İsimle anlamlandırmamız şart değil, öyle bir şey hissetmiyoruz" demişti.

İkili, "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna ise "Kişisine göre değişir. Biz klasik olan hiçbir şeye inanmıyoruz bence" cevabını vermişti.