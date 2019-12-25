Şarkikaraağaç Kaymakamı Yılmazer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yılmazer, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğrafı oyladı.

Onur Yılmazer, "haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" ve "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

