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Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu

30.09.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyası ile ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Savcılar, Sarkozy için 1 yıllık hapis cezası talep etmişti. Sarkozy'nin cezası henüz açıklanmadı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyası ile ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Savcılar, Sarkozy için 1 yıllık hapis cezası talep etmişti. Sarkozy'nin cezası henüz açıklanmadı.

Savcılar, 66 yaşındaki Sarkozy'yi, kampanyasında büyük bir fatura sahtekarlığı yoluyla yasa dışı şekilde yaklaşık 43 milyon euroluk ek bütçe kullanmakla suçluyordu.

Bu, yasaların izin verdiği kampanya fonunun neredeyse iki misli bir miktara karşılık geliyor.

Mahkeme kararını temyize götürmesi beklenen Sarkozy, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Sarkozy, Haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede, kampanyasıyla ilgili paranın nasıl harcandığı veya elde edildiği konusunda bilgi sahibi olmadığını söylemişti.

Mahkeme ise Sarkozy'nin yapılan fazla harcamadan haberdar edildiğine ve eski cumhurbaşkanının bu durumu bilmesine karşın harekete geçmediğine hükmetti.

Sarkozy hakkında çok sayıda dava bulunuyor

Fransa'da merkez sağın önde gelen isimlerinden olan Nicolas Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında görev yapmış; 2012'deki seçimi ise Sosyalist Parti'nin adayı François Hollande kazanmıştı.

Nicolas Sarkozy, Mart ayında görülen başka bir davada da suçlu bulunmuştu.

Sarkozy, o davada, partisi hakkında yürütülen mali soruşturma konusunda bilgi sızdırması için bir yargıca rüşvet olarak mevki teklif etmekten suçlu bulunmuştu.

Sarkozy ise yargıcın, Monaco'daki bu göreve hiçbir zaman getirilmemiş olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı, temyiz başvurusu yaptığı bu davada, 2 yılı ertelenen toplam 3 yıl hapis cezası almıştı.

Hatıralarını yayımladı

Sarkozy, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle 2017'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olamadı.

Fakat siyasetten çekildiğini açıkladığı 2018 yılından bu yana bütün eski Fransa liderleri gibi kamuoyunun ilgisini topluyor, gittiği her yerde çevresini kalabalıklar sarıyor.

Sarkozy'nin anılarını kaleme aldığı "Fırtınalar Zamanı" başlıklı kitap bu yaz yayımlanmıştı.

Kitap için düzenlenen imza günlerinde kuyruklar oluşmuş ve kitap Fransa'da haftalarca "en çok satanlar" listesinde yer almıştı.

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