Sarma sigara cezası 2021... Sarma sigara (tütün) içmenin ve satmanın cezası ne kadar oldu?

Sarma sigara içmek yasak mı, cezası ne kadar sorusuna cevap arayan vatandaşlar, 2020 yılında alınan kararda kesilen cezanın 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sarma sigara satışı yapanlara ceza verilmeye başlandı. Peki şimdi sarma tütün satışı yapanlara ne kadar ceza veriliyor? Resmi Gazete’ye göre sarma sigara içmenin cezası ne olacak?
Resmi Gazete’deki açıklamaya göre sarma tütün satışı Temmuz 2020'den bu yana yasak. Makaron ya da sigara kağıdına tütün sararak yapılan sarma sigara satışını yapanlara, 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek. Bu ceza 1 Temmuz 2020 itibari ile geçerli oldu. İstanbul’da en çok Eminönü’nde bulunan sarma tütün satıcıları ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Yıllardır bu ürünün satışından gelir elde eden sarma tütün satıcıları alınan karara tepki vermeye devam ediyor.
Sarma tütün satışını araştıran bazı satıcılar, Resmi Gazete’de yayımlanan sarma tütün satma yasağının ne zaman başladığını araştırıyor. Resmi Gazete’de yer alan karar göre, sarma sigara satış yasağı 1 Temmuz 200 tarihi itibari ile yasaklandı.
Sarma tütün seven kullanıcılar, acaba sarma sigara içenler de ceza alacak mı, sarma sigara içmek yasak mı, sarma sigara içmenin cezası ne kadar sorularını sormaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemede sadece makaron veya sigara kağıdına tütün doldurup satanlara hapis cezası verileceği yer aldı. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren kararda;
"Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek." denildi.
Sarma sigara kullananlarda cezai işlem uygulanacak.
Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklandı. Sarma sigara ya da tütün satışı yapmak isteyenlerin Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulunması ve onay alması zorunludur.