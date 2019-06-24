HABER

Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 23:39 | Son Güncelleme

Edirne’de, Saroz Körfezi’ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330’dan ilk dalış görüntüleri geldi.Edirne’de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) tarafından Saros Körfezi Mecidiye Limanı’nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı.

Edirne’de, Saroz Körfezi’ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330’dan ilk dalış görüntüleri geldi.
Edirne’de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saroz Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) tarafından Saros Körfezi Mecidiye Limanı’nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından ilk su altı görüntüleri paylaşıldı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Kahreden haber geldi! 3 ölü, 1 yaralıKahreden haber geldi! 3 ölü, 1 yaralı
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandıDEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kahreden haber geldi! 3 ölü, 1 yaralı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü! Savunması herkesi şaşırttı

Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama

İğrenç olay! Farklı günlerde 5 erkek tarafından...

24 Haziran 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekildi! İşte kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.