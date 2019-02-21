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Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanan FETÖ sanığına hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

Gürcistan'a geçmek üzereyken yakalanan FETÖ sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanan üniversite öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık İhsan Yıldırım, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Daha önce otostop yaparak birçok yeri gezdiğini, hakkındaki yakalama kararından haberi olmadığını öne süren Yıldırım, "Daha önce de Batum'a gitmiştim. Kız kardeşim ile Sarp Sınır Kapısı'na gittiğimde burada görevli memur bana hakkımda soruşturma olduğunu söyledi. Kaçma amacım yoktu." dedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirmediğini ve kullanmadığını iddia eden sanık Yıldırım, şunları kaydetti:

"ByLock'u yüklemedim, kullanmadım, o telefon hattını taşınabilir internet hattı olarak kullandım. Ailemin geçimini sağlamak için örgütün okullarında çalıştım. Çalıştığım kurumlardaki kişiler Bank Asyaya maaş yatırdıklarını söyledi. Bu yüzden bu bankada hesap açtım. Örgüt elebaşının talimatıyla para yatırmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti, Yıldırım'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

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Aynı mahkemedeki başka bir davada yargılanan tutuklu sanık Mehmet Livgöncü ise örgütün okuluna gittiğini ve burada görev yapan öğretmenin, "Askeri lise öğrencisi olmak ister misin?" diye sorması ve yönlendirmesiyle Maltepe Askeri Lisesini seçtiğini söyledi.

Liseyi kazandıktan sonra "Ahmet" isimli öğretmenin kendisini 2 ayda bir görmeye geldiğini, dışarıda buluştuklarını fakat örgüte ilişkin görüşmeler yapmadıklarını öne süren Livgöncü, şu anda üniversitede okuduğunu belirtti. Livgöncü, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Savcı, mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlıktan yararlandırılan Livgöncü'ne, 3 yıl 1 ay 15 hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.

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FETÖ Kayseri Kayseri Adliyesi Sanık Sarp Sınır Kapısı

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