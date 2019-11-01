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Sarp Sınır Kapısı'nı 10 ayda 5 milyon 825 bin yolcu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 19:33 | Son Güncelleme

Sarp Sınır Kapısı'nı 10 ayda 5 milyon 825 bin yolcu kullandı

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı 10 ayda 5 milyon 825 bin yolcunun kullandığını bildirdi.

Gümrük sahasında görev yapan kurumların amirleriyle Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonunda toplantı yapan Vali Doruk, sınır kapısının daha modern ve konforlu bir sınır kapısı haline getirildiğini söyledi.

Modernize edilen Sarp Sınır Kapısı'nın ülkenin vizyon projeleri arasında yer aldığını belirten Doruk, Sarp Sınır Kapısı'ndan yıl başından itibaren 5 milyon 825 bin yolcunun giriş çıkış yaptığını aktardı.

Vali Doruk, en alt kademesinden en üst kademesine kadar gümrük kapısında görevli tüm personelden, sınır kapısından giriş çıkış yapan yolculara Türkiye'nin misafirperverliğini yansıtan davranışlarda bulunmalarını da istedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir, Sarp Gümrük Müdürü Atila Karataş ile gümrük kapısında görevli yetkililer katıldı.

Toplantının ardından bir süre gümrük sahasında incelemede bulunan Vali Doruk, Hopa ilçesindeki Hopa Müzesi'ni de ziyaret etti.

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Artvin Sarp Sınır Kapısı

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