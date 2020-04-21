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Şaşırdık mı? Death Stranding PC yine ertelendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Death Stranding PC'ye çıkacağı günü yine erteledi. Kojima Productions, Death Stranding'in çıkış tarihinin yine, yeniden ertelendiğini duyurdu. Kojima Productions'ın açıklamasına göre ertelemenin arkasında koronavirüs var.

Şaşırdık mı? Death Stranding PC yine ertelendi!

Death Stranding PC'ye gelecekti ve oyuncular onu büyük bir heves ve coşku ile oynayacaktı. Ancak bu hayaller ilk kez geçtiğimiz aylarda Kojima Productions tarafından suya düşürüldü. Oyunun yapımcısı şirket, oyunu 2 Haziran'a ertelediğini duyurmuştu. Oyuncular olsun 2 Haziran'a kadar da bekleriz derken, bugün Kojima Productions'tan bir kötü haber daha geldi.

Death Stranding PC

DEATH STRANDİNG TEKRAR ERTELENDİ

Kojima Productions, Death Stranding'in PC'ye geleceği tarihi yine erteledi. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ''Kojima Productions'ın geçici olarak kapatılmasının ardından, evden çalışma sürecinde daha fazla geliştirme süresi sağlamak için Death Stranding'in PC lansmanını 14 Temmuz 2020'ye ertelemek zorunda kaldık. Sabrınız ve daimi desteğiniz için teşekkür ederiz!'' ifadeleri kullanıldı. Böylece Death Stranding bir kez daha ertelenmiş oldu.

OYUN HALA ÖN SİPARİŞTE

Death Stranding halihazırda hem Steam hem de Epic Games Store'da 399 TL'den ön siparişte bulunuyor. Ancak ön sipariş sürecinin şimdilik bir anlamı yok. Zira oyun 6 haftalık bir gecikme ile birlikte 14 Temmuz'da yayınlanacak. Ancak görünen o ki koronavirüs salgınından kurtulmadığımız sürece ne Death Stranding ne de başka herhangi bir oyun ile tanışmamız pek mümkün değil.

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