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  4. Şaşırtan araştırmanın sonucu yayınlandı: Çabuk büyüyen ağaçlar erken ölüyor

Şaşırtan araştırmanın sonucu yayınlandı: Çabuk büyüyen ağaçlar erken ölüyor

İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Sıklıkla rock yıldızlarının yaşam biçimlerini anlatan "hızlı yaşa genç öl" sözünün bazı ağaçlar için de geçerli olduğu ortaya çıktı.

Şaşırtan araştırmanın sonucu yayınlandı: Çabuk büyüyen ağaçlar erken ölüyor

Guardian'ın haberine göre, Leeds Üniversitesinin liderliğinde Afrika ve Antarktika hariç tüm kıtalardan 110 ağaç türünden alınan 200 binden fazla ağaç halka kayıtlarının incelendiği uluslararası araştırmanın bulguları, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

DAHA HIZLI BÜYÜYEN AĞAÇLAR DAHA ÇABUK ÖLÜYOR

Ağaçların büyüme hızı ile ömrü arasındaki ilişkiye odaklanılan bugüne kadarki en geniş kapsamlı araştırma, daha hızlı büyüyen ağaçların daha çabuk öldüğünü ortaya koydu.

Bulgu, sıcak iklim koşullarında hızla büyüyen ağaçların daha fazla karbondioksit depolayacaklarından küresel ısınmayı frenleyecekleri yönündeki öngörüyü boşa çıkardığı vurgulandı.

Araştırma ekibinin lideri doktor Roel Brienen, hızlı büyüyen çok az sayıda ve çok az bölgedeki ağacın ömürlerinin kısa olduğunu halihazırda bildiklerini ancak bu durumun, neredeyse inceledikleri tüm türlerde, tropik ağaçlarda bile yaşandığı bulgusunun kendilerini şaşırttığını söyledi.

YAVAŞ BÜYÜYENLERDE DİRENÇ ÖZELLİĞİ MEVCUT

Syracuse Üniversitesinde çevre ve orman biyoloji bölümünde görevli bilim insanı Steve Voelker da "Bulgularımız, çabuk büyüyen ağaçlarda onları kolay incinebilir hale getiren özelliklerin bulunduğunu, öte yandan yavaş büyüyen ağaçlarda dirençli olmalarını sağlayan özelliklerin mevcut olduğunu gösteriyor." dedi.

AA

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