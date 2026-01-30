Şaşırtan gelenek! Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinde binlerce gelenek varlığını sürdürmeye devam ediyor. Batı Afrika'da yer alan Morintanya'da Leblouh isimli gelenek, genç kızları çocukluk döneminden itibaren yemek yemeye zorluyor.

Bu düşündüğünüz gibi bir klasik yemek yeme olayı değil. Çünkü ülkenin geleneğine göre kilolu olmak güzellik ve statü göstergesi. Burada şişman olmayan kızlar evlenemiyor.

Kız çocukları 9 yaşlarından itibaren 16 bin kaloriye kadar yemek yemeye zorlanıyor. Zayıf kişiler Moritanya'da fakir olarak algılanıyor ve evliliğe uygun bulunmuyor. Kız çocuklarının beslenmesinde keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, keçi eti, kuskus gibi yiyecekler yer alıyor.

Leblouh geleneğine göre kadının şişmanlığı kocasının toplumdaki statüsünü belirliyor. Bu geleneğe göre şişman kadınların daha varlıklı olacağına inanılıyor.

Bu ülkede kadınlar 2 kez öğle yemeği yiyorlar. Ülkede gelenek öyle bir hal almış ki zayıf kızlar artık aileleri ve kabileleri için utanç kaynağı durumunda.

Günde 16 bin kalori almaya zorlanan kızlar için hazırlanan özel bir lapa tarifleri var. Lapa içerisinde keçi sütü, yağlı kuskus ve et bulunuyor.

Kız çocukları için son derece yıpratıcı olan bu geleneğin diğer yüzünde ise şiddet yatıyor. Yemek yemeyi reddeden kızlar dövülüyor ve cezalandırılıyor. Kız çocukları şişmanlarken bir yandan da çeşitli hastalıkların kapısını aralamış oluyor.

Özetle Leblouh, gelenek adı altında kadınların yaşamını kısıtlayan ve onları fiziksel ile psikolojik baskı altına alan bir pratikten ibaret kalıyor.