En sağlıklı çaydanlık çeşitleri açıklandı

Araştırmacılar, toprak, cam, paslanmaz çelik, silika jel ve porselenden üretilmiş beş farklı çaydanlıkla siyah, yeşil ve oolong çaylarını demledi. Çalışmada toplam 585 fincan çay hazırlandı.

ANTİOKSİDAN İÇERİKLERİNDE CAM VE SİLİKA ÖNE ÇIKTI

Analizler, siyah çayın cam veya silika jel demlikten demlendiğinde en yüksek antioksidan seviyesini içerdiğini gösterdi. Bu da bu malzemelerin sağlığı destekleyen bileşenleri çaya daha iyi aktardığını ortaya koydu.

DEMLEME PROSEDÜRÜ VE SICAKLIK KONTROLÜ

Her demliğe 3 gram çay konuldu ve 125 ml kaynar su eklenerek beş dakika demlenmeye bırakıldı. Daha sonra demlikler dairesel bir hareketle üç kez hafifçe döndürüldü ve 70-80°C sıcaklıktaki çay, önceden ısıtılmış fincanlara aktarıldı.

PORSELEN ESTETİK AMA DAHA AZ ETKİLİ

Porselen çaydanlık, estetik açıdan en şık bulunan demlik olsa da, hem lezzet hem de kateşin konsantrasyonu açısından en düşük puanı aldı. Ayrıca çayı en hızlı şekilde soğutması, sıcak servis sevenler için dezavantaj oluşturdu.



LEZZET SIRALAMASINDA TOPRAK ÇAYDANLIK ZİRVEDE

Lezzet değerlendirmesinde ise toprak çaydanlıklar ilk sırayı aldı.

Onları cam ve paslanmaz çelik çaydanlıklar takip etti. Bu sonuç, hem sağlıklı hem lezzetli çay isteyenlerin tercihlerini etkileyebilir.