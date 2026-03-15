En sağlıklı çaydanlık çeşitleri açıklandı

Çayın sağlığı artıran etkilerini en iyi hangi çaydanlığın sunduğu, Tayvanlı bilim insanları tarafından yapılan araştırmayla ortaya kondu. Ulusal Taichung Üniversitesi uzmanları, demlik malzemesinin hem çayın tadını hem de sağlık yararlarını nasıl etkilediğini inceledi.

En sağlıklı çaydanlık çeşitleri açıklandı
Sedef Karatay Bingül

Araştırmacılar, toprak, cam, paslanmaz çelik, silika jel ve porselenden üretilmiş beş farklı çaydanlıkla siyah, yeşil ve oolong çaylarını demledi. Çalışmada toplam 585 fincan çay hazırlandı.

En sağlıklı çaydanlık çeşitleri açıklandı 1

ANTİOKSİDAN İÇERİKLERİNDE CAM VE SİLİKA ÖNE ÇIKTI

Analizler, siyah çayın cam veya silika jel demlikten demlendiğinde en yüksek antioksidan seviyesini içerdiğini gösterdi. Bu da bu malzemelerin sağlığı destekleyen bileşenleri çaya daha iyi aktardığını ortaya koydu.

DEMLEME PROSEDÜRÜ VE SICAKLIK KONTROLÜ

Her demliğe 3 gram çay konuldu ve 125 ml kaynar su eklenerek beş dakika demlenmeye bırakıldı. Daha sonra demlikler dairesel bir hareketle üç kez hafifçe döndürüldü ve 70-80°C sıcaklıktaki çay, önceden ısıtılmış fincanlara aktarıldı.

En sağlıklı çaydanlık çeşitleri açıklandı 2

PORSELEN ESTETİK AMA DAHA AZ ETKİLİ

Porselen çaydanlık, estetik açıdan en şık bulunan demlik olsa da, hem lezzet hem de kateşin konsantrasyonu açısından en düşük puanı aldı. Ayrıca çayı en hızlı şekilde soğutması, sıcak servis sevenler için dezavantaj oluşturdu.
En sağlıklı çaydanlık çeşitleri açıklandı 3

LEZZET SIRALAMASINDA TOPRAK ÇAYDANLIK ZİRVEDE

Lezzet değerlendirmesinde ise toprak çaydanlıklar ilk sırayı aldı.

En sağlıklı çaydanlık çeşitleri açıklandı 4

Onları cam ve paslanmaz çelik çaydanlıklar takip etti. Bu sonuç, hem sağlıklı hem lezzetli çay isteyenlerin tercihlerini etkileyebilir.

En sağlıklı çaydanlık çeşitleri açıklandı 5

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

