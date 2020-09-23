Şaşırtıcı ama gerçek! Tıraş olmayı bıraktığınız anda meydana geliyor

Vücut kıllarının uzamasına izin vermenin sağlık üzerindeki bazı olumlu etkilerini araştırıldı.

SÜRTÜNMEYİ AZALTIR

Vücut kıllarımız koruyucu bir tabaka görevi görebilir ve koltuk altımız gibi bölgelerde cildin sürtünmesini önleyebilir.

SİZİ BİRÇOK PATOJENE KARŞI KORUYABİLİR

Kıl aslında zararlı patojenlerin özellikle kasık bölgesinde vücudumuza girmesini engeller. Bu, zararlı bakterileri toplayarak hassas alanlarımızı koruyan bir bariyer görevi görebileceği anlamına gelir. Kıl, özellikle tüy almanın neden olduğu türden morarma ve tahrişi de önleyebilir.

BATIK TÜYLERDEN KURTULMANIZA YARDIMCI OLUR

Batık tüyler sadece rahatsızlık vermez, aynı zamanda potansiyel sağlık riskleri oluşturabilir ve rahatsızlığa neden olabilir. Bunun nedeni, enfeksiyon kapabilmeleridir ve bu tıbbi yardıma ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.

VÜCUT ISINIZ DAHA İYİ DÜZENLECEK

Vücudumuzu tıraş ettiğimizde doğal sıcaklık kontrol cihazını kaybederiz çünkü kıllarımız bizi sıcak tutmanın önemli bir parçasıdır. Bu, özellikle kılların en kalın olduğu koltuk altı ve kasık bölgemiz için geçerlidir.



